Chi tiết vụ chiêu mộ 5 tiền đạo của MU 26/04/2026 06:39

MU vẫn đang rất muốn bổ sung thêm những gương mặt mới vào đội hình trong mùa hè bất chấp những nghi vấn xung quanh tương lai của HLV Michael Carrick, và một tiền đạo nằm trong số những mục tiêu tiềm năng của đội chủ sân Old Trafford.

Manchester United có một số quyết định cần đưa ra trong mùa hè này, bao gồm cả những quyết định trong phòng thay đồ và trên băng ghế huấn luyện. Quỷ đỏ cần đưa ra quyết định cuối cùng về người mà họ muốn dẫn dắt đội bóng ở mùa giải tới.

Michael Carrick đã gây ấn tượng kể từ khi được giao tạm quyền dẫn dắt MU vào tháng Giêng và là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng chính thức. Sau khi quyết định được đưa ra, sự chú ý của MU sẽ chuyển sang kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Vị trí tiền vệ trung tâm đang nằm trong danh sách mua sắm ưu tiên của MU, khi Casemiro sắp ra đi. Ban lãnh đạo "quỷ đỏ" còn có một số mục tiêu khác, bao gồm cả một tiền đạo giàu kinh nghiệm, theo tờ The Athletic (Anh).

Nếu cần 1 tiền đạo trong ngắn hạn, Robert Lewandowski có thể phù hợp với MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Sau khi đã mạnh tay chi tiền hơn 200 triệu bảng Anh mua Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha hồi mùa hè năm ngoái, Manchester United có thể buộc phải tìm kiếm những lựa chọn hợp lý hơn về giá cả. Nhưng đó có thể là những ai? Tờ Mirror (Anh) đã liệt kê ra danh sách 5 tiền đạo.

Robert Lewandowski

Là một trong những tiền đạo cắm xuất sắc nhất thời hiện đại, Lewandowski có thể là một lựa chọn hời cho Manchester United trong mùa hè này. Tiền đạo người Ba Lan sẽ hết hợp đồng với Barcelona vào cuối mùa giải.

Dù đã 37 tuổi, Lewandowski vẫn rất sung sức, đã ghi 17 bàn thắng trên mọi đấu trường ở Tây Ban Nha mùa này. Cựu cầu thủ của Borussia Dortmund và Bayern Munich cũng có rất nhiều kinh nghiệm ở Champions League. Điều đó chỉ phụ thuộc vào việc Lewandowski có sẵn sàng chuyển đến Old Trafford hay không, sau khi được đề nghị một hợp đồng mới ở Barca.

Mới đây, Robert Lewandowski chia sẻ, “Chúng ta vẫn còn một chút thời gian. Barcelona biết suy nghĩ của tôi và tôi cũng đã có thời gian để suy nghĩ. Tôi không muốn nói về những lời đề nghị và tương lai của mình. Những trận đấu còn lại và những bàn thắng quan trọng hơn. Việc báo chí đưa tin mới mỗi ngày không quan trọng".

Jamie Vardy có rất nhiều kinh nghiệm tại Premier League. ẢNH: MIRROR/GETTY

2. Jamie Vardy

Nếu MU muốn tìm kiếm những cầu thủ tự do giàu kinh nghiệm, cựu tiền đạo của Leicester City Jamie Vardy có thể là một lựa chọn tuyệt vời. Theo các nguồn tin, tiền đạo 39 tuổi người Anh đã được đề nghị gia nhập MU vào mùa hè năm ngoái nhưng cuối cùng đã chuyển đến Cremona của Ý.

Nhà vô địch Premier League 2016 Jamie Vardy sở hữu kinh nghiệm dày dặn tại Ngoại hạng Anh, với 145 bàn thắng sau 342 lần ra sân. Cựu tuyển thủ Anh sẽ hết hợp đồng với Cremona vào mùa hè này, vì vậy anh có thể là một lựa chọn giá rẻ cho MU.

3. Dusan Vlahovic

Tiếp tục với các cầu thủ tự do, ngôi sao của Juventus Dusan Vlahovic cũng sẽ hết hợp đồng vào mùa hè này. Cầu thủ người Serbia gia nhập đội bóng Serie A với giá 66 triệu bảng Anh vào năm 2022 sau một thời gian thi đấu rất thành công tại Fiorentina.

Vlahovic chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng ở Turin nhưng anh vẫn ghi được 64 bàn thắng sau 163 trận cho Juventus. Và ở tuổi 26, Vlahovic vẫn còn rất nhiều thời gian để phát huy hết tiềm năng của mình.

Trước đó đã có thông tin cho rằng Juventus đã tạm dừng đàm phán về một hợp đồng mới với tiền đạo này, vì vậy MU hoàn toàn có thể chiêu mộ anh theo dạng chuyển nhượng tự do trong thời gian rất ngắn sắp tới.

MU từng nhiều lần theo đuổi Dusan Vlahovic trong quá khứ. ẢNH: MIRROR/GETTY

4. Rafael Leao

Tiền đạo Rafael Leao của AC Milan từ lâu đã được liên hệ với việc chuyển đến Premier League và anh thực sự có thể khá dễ mua trong mùa hè này. Theo các báo cáo, tiền đạo người Bồ Đào Nha có thể được bán với giá khoảng 40 triệu bảng Anh

Mặc dù là một tiền vệ cánh truyền thống, cầu thủ 26 tuổi này chắc chắn biết cách ghi bàn. Leao đã có 10 bàn thắng trong tất cả các giải đấu mùa này. Anh vẫn còn hợp đồng với AC Milan đến năm 2028. Tuy nhiên, MU có thể phải cạnh tranh với đối thủ tại Premier League là Liverpool.

5. Jean-Philippe Mateta

Tiền đạo Mateta của Crystal Palace đã suýt hoàn tất vụ chuyển nhượng đến AC Milan hồi tháng Giêng, nhưng thương vụ đã đổ bể vào phút chót. Trước đây, Manchester United thường xuyên được liên hệ với việc chiêu mộ Mateta.

Cầu thủ người Pháp đã có ba mùa giải liên tiếp ghi được hơn 10 bàn thắng ở Premier League, vì vậy chắc chắn anh sẽ mang lại kinh nghiệm mà đội bóng cần. Anh cũng chỉ còn một năm hợp đồng tại Selhurst Park nên mức giá chuyển nhượng có thể sẽ phải chăng.