Đội hình trong mơ của MU: Anderson và ngôi sao giá 44 triệu bảng gia nhập 27/04/2026 07:09

Kế hoạch chuyển nhượng của MU có thể bao gồm một cuộc cải tổ lớn về đội hình. Một làn sóng thay đổi được dự đoán sẽ diễn ra tại Old Trafford vào mùa hè này, trong đó có quyết định về tương lai của HLV tạm quyền Michael Carrick. Và sau khi chứng kiến ​​sự hồi sinh của "quỷ đỏ" dưới sự dẫn dắt của Carrick, sự chú ý giờ đây chuyển sang những thương vụ chuyển nhượng nào có thể được thực hiện trong kỳ chuyển nhượng.

Ai cũng biết Casemiro sẽ nằm trong số những người sẽ rời Manchester United khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối tháng Sáu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về việc đội trưởng Bruno Fernandes có ở lại hay không sau một mùa giải xuất sắc, xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

Tình hình của Marcus Rashford và việc liệu anh có chuyển hẳn sang thi đấu cho Barcelona hay không cũng sẽ là chủ đề được bàn luận sôi nổi trong những tuần tới. Tại đây, Mirror Football (Anh) sẽ phân tích những thương vụ chuyển nhượng nào khác có thể diễn ra trong kịch bản lý tưởng tại MU.

Anderson từ chối Man City

Một trong những ưu tiên đó là nhu cầu tăng cường lực lượng ở khu vực giữa sân. Vì vậy, việc Manchester United đánh bại Manchester City để giành được chữ ký của Elliot Anderson từ Nottingham Forest sẽ là một thành công vang dội.

Elliot Anderson đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Hiện tại, mọi dấu hiệu đều cho thấy Anderson nhiều khả năng sẽ gia nhập Man City vào mùa hè. Ngôi sao người Anh này được cho là thích chuyển đến Etihad hơn Old Trafford, bất chấp những thành công mà Carrick đã đạt được trong việc vực dậy "quỷ đỏ" thành Manchester.

Tuy nhiên, trong một thế giới lý tưởng, Manchester United sẽ chiêu mộ cầu thủ này trước tiên và không để mất. Ngay cả khi mức giá được cho là 100 triệu bảng Anh hoặc hơn, chiếm một phần đáng kể trong tổng ngân sách chuyển nhượng mùa hè này.

Những cầu thủ như Manuel Ugarte và Joshua Zirkzee có thể sẽ ra đi vào mùa hè, và việc một trong hai ra đi có thể mang về một khoản tiền đáng kể để giúp MU gây quỹ cho việc chiêu mộ thêm một vài tân binh. Việc MU ký hợp đồng với một cầu thủ đẳng cấp như Anderson sẽ là một cú hích lớn.

2. Người thay thế Marcus Rashford

Có vẻ như việc Rashford chấm dứt hợp đồng với CLB thời thơ ấu của mình vào mùa hè này sẽ có lợi cho tất cả mọi người, dù cho điều đó khó chấp nhận đến mấy. Tuy nhiên, Carrick đã gợi ý rằng người đồng đội cũ của ông vẫn có thể có tương lai tại MU nếu mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của ông.

Rashford nhiều khả năng ở lại Barcelona hơn là trở lại MU. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Barcelona được cho là vẫn nắm giữ quyền mua đứt độc quyền Rashford với giá 26 triệu bảng, người đã có một sự hồi sinh rực rỡ tại đội chủ sân Camp Nou. Và trong khi MU đã có Matheus Cunha thi đấu xuất sắc chủ yếu ở cánh trái mùa này, việc bổ sung thêm phương án dự bị có lẽ sẽ không thừa nếu Rashford chính thức rời Old Trafford.

Để duy trì sự hòa hợp trong đội và đảm bảo một cầu thủ như Cunha không cảm thấy thất vọng, việc MU chiêu mộ một người có khả năng chơi luân phiên tốt hơn sẽ là điều hợp lý. Về phương diện đó, một cầu thủ triển vọng như Yan Diomande của RB Leipzig có thể là một lựa chọn phù hợp để cạnh tranh một suất đá chính trên hàng công.

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà này mới chỉ ở Đức chưa đầy một năm kể từ khi RB Leipzig kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 16 triệu bảng Anh của anh. Diomande đã thể hiện ấn tượng ở Bundesliga, khiến giá trị thị trường của anh hiện được ước tính gần 60 triệu bảng Anh.

Được biết, MU đang theo dõi tiền đạo này, mặc dù Diomande cũng đang thu hút sự chú ý từ Paris Saint-Germain và các đội bóng khác ở Premier League cũng có thể tham gia cuộc đua giành chữ ký của anh. Việc chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Diomande từ RB Leipzig có thể sẽ rất khó khăn vì anh vẫn còn hợp đồng đến năm 2030.

Tuy nhiên, Manchester United hoàn toàn có khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán nếu họ thể hiện sự sẵn lòng, ít nhất là đáp ứng mức định giá được cho của cầu thủ 19 tuổi này.

3. Angelo Stiller ký hợp đồng trị giá 44 triệu bảng Anh

Angelo Stiller sẽ là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Theo các nguồn tin, Manchester United đang ưu tiên chiêu mộ hai tiền vệ mới trong mùa hè này, và việc chiêu mộ Angelo Stiller của Stuttgart là một lựa chọn hợp lý với giá cả phải chăng. Stiller chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và sẽ lấp đầy khoảng trống mà Casemiro để lại.

Điều đó sẽ giúp những cầu thủ như Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes có thể hoạt động hiệu quả hơn ở tuyến trên mà không lo làm suy yếu hàng phòng ngự của đội bóng dưới sự dẫn dắt của Carrick. Cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo Bayern Munich này là thành viên của đội Stuttgart đã giành chức vô địch DFB-Pokal mùa trước và hiện đang trên đà giúp CLB giành một suất tham dự Champions League mùa giải tới.

Hiện tại, điều khoản giải phóng hợp đồng của Stiller, 25 tuổi, được cho là chỉ trị giá 32,6 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, con số này sẽ tăng lên 43,5 triệu bảng Anh. Stiller đã có 5 pha kiến ​​tạo ở Bundesliga mùa này, trung bình 69,1 đường chuyền mỗi trận, một trong những con số trung bình cao nhất đối với một cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

4. Đội hình trong mơ mùa giải 2026 - 2027

MU sẽ có kỳ chuyển nhượng mùa hè sôi động. ẢNH: MIRROR

Sự ra đi của Casemiro có thể là tổn thất đáng kể duy nhất của MU trong mùa hè này, mặc dù nhiều người sẽ buồn khi thấy thời gian của Rashford tại Old Trafford kết thúc trong hoàn cảnh đáng thất vọng như vậy. Về các bản hợp đồng mới, cặp tiền vệ Anderson và Stiller sẽ mang lại cả chất lượng và chiều sâu đội hình, trong khi Diomande đang thể hiện tất cả những phẩm chất của một siêu sao tương lai.

Đội hình dự kiến của MU mùa tới: Lammens, Bayindir, Onana; Maguire, De Ligt, Martinez, Shaw, Dalot, Yoro, Mazraoui, Heaven, Dorgu; Fernandes, Anderson, Mount, Mainoo, Stiller, Thwaites; Lacey, Cunha, Mbeumo, Sesko, Diomande, Amad, Obi.