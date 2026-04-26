Kỳ ​​tích của một CLB nghiệp dư tại FA Cup được chuyển thể thành phim Hollywood 26/04/2026 12:48

Macclesfield đã loại nhà đương kim vô địch Crystal Palace khỏi FA Cup hồi đầu mùa giải và chiến tích gây bất ngờ của đội bóng hạng sáu này đã thu hút sự chú ý của Hollywood, với một bộ phim đang được thực hiện, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Chiến thắng lừng lẫy của Macclesfield trước Crystal Palace tại FA Cup đã truyền cảm hứng cho các nhà làm phim Hollywood đưa câu chuyện thăng tiến đáng kinh ngạc của họ lên màn ảnh rộng. Macclesfield, hiện thi đấu ở giải hạng sáu của Anh sau ba lần thăng hạng trong bốn năm, đã đánh bại đội bóng Premier League Crystal Palace với tỷ số 2-1 ở vòng ba FA Cup mùa giải này.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi chính Crystal Palace gây bất ngờ đánh bại Wolves ở mùa giải 1908 - 1909, nhà đương kim vô địch FA Cup bị loại khỏi giải đấu bởi một đội bóng nghiệp dư đang đá giải hạng sáu. Macclesfield sau đó tiếp đón một CLB hàng đầu khác của Premier League là Brentford, đội đã tránh được một thất bại bất ngờ khác tại Moss Rose bằng chiến thắng 1-0.

Câu chuyện về kỳ tích của Macclesfield tại FA Cup đã được các nhà làm phim Hollywood để mắt. ẢNH: MIRROR/GETTY

Theo tờ Mail (Anh), một trong những nhà sản xuất lớn nhất Hollywood đã bay từ Mỹ đến xem trận Macclesfield gặp Brentford và tìm hiểu thêm về sự hồi sinh của Macclesfield. Được biết, nhà sản xuất phim này đã thuê hai nhà biên kịch để viết kịch bản và đang chào bán bộ phim cho một số hãng phim lớn.

Có thông tin cho rằng bộ phim sẽ bắt đầu bằng cảnh quay về chứng nghiện rượu và lạm dụng chất gây nghiện của chủ sở hữu Macclesfield là Rob Smethurst vào năm 2020, thời điểm ông mua lại Macclesfield trong những hoàn cảnh kỳ lạ. Smethurst quyết định mua lại CLB đã đóng cửa, vừa mới bị thanh lý, trên trang web bất động sản Rightmove trong một cơn say xỉn kéo dài bốn ngày.

Mặc dù không có kinh nghiệm điều hành một đội bóng đá, doanh nhân đến từ Cheshire này đã gây dựng lại Macclesfield bằng cách đầu tư 4 triệu bảng Anh tiền riêng của mình. Ông cũng phải chi 400.000 bảng Anh mỗi năm để duy trì hoạt động của CLB.

Bộ phim cũng sẽ khai thác một giai đoạn bi kịch đối với Macclesfield, khi tiền đạo 21 tuổi Ethan McLeod qua đời chỉ vài tuần trước trận đấu với Crystal Palace. McLeod thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi khi đang lái xe trở về từ trận đấu với Bedford vào tháng 12 năm ngoái.

Chủ sở hữu Macclesfield, Rob Smethurst. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ông Rob Smethurst, người vừa được trao tặng danh hiệu công dân danh dự của thị trấn, chia sẻ sau khi đội Macclesfield của ông làm nên lịch sử tại FA Cup: "Thật không thể tin được, những cảnh tượng ngày hôm qua là điều tôi chưa từng trải nghiệm trong đời.

Đó thực sự là một sự kiện tuyệt vời ở Macclesfield và tôi biết các chàng trai đã tiệc tùng đến tận ba, bốn giờ sáng. Các quán bar chật kín người, mọi người nhảy múa khắp Macclesfield. Những cảnh tượng ở thị trấn và cộng đồng ngày hôm qua thực sự là một trong những trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên".

Được dẫn dắt bởi John Rooney, em trai của huyền thoại Manchester United và đội tuyển Anh Wayne Rooney, Macclesfield đã chắc suất tham dự vòng play-off National League North mùa giải này. Cựu danh thủ Robbie Savage từng dẫn dắt Macclesfield mùa trước và giúp họ giành chức vô địch Northern Premier League Premier Division.