Thương vụ chiêu mộ Tchouameni của MU phụ thuộc vào Pep Guardiola 27/04/2026 07:29

Tiền vệ Aurelien Tchouameni của Real Madrid đã nổi lên như một mục tiêu chuyển nhượng nghiêm túc trong mùa hè này của MU, nhưng thương vụ này có thể bị ảnh hưởng bởi những diễn biến tại Manchester City, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Cựu danh thủ của Manchester United Nicky Butt cho rằng hy vọng chiêu mộ Aurelien Tchouameni từ Real Madrid của Manchester United mùa hè này có thể tan vỡ nếu Pep Guardiola không quyết định giải nghệ tại Manchester City.

MU đang tìm kiếm hai tiền vệ trung tâm mới trong mùa hè này và đã được liên hệ với một số cầu thủ hàng đầu ở Premier League, bao gồm cả Elliot Anderson. Tuy nhiên, Tchouameni cũng được đánh giá cao và có thông tin cho rằng cầu thủ người Pháp này có thể gia nhập đội chủ sân Old Trafford trong mùa hè này.

Tchouameni sẽ là một sự thay thế đẳng cấp cho Casemiro sắp ra đi, tờ The Telegraph (Anh) đã tiết lộ hồi đầu tuần rằng cầu thủ 26 tuổi người Pháp là một trong những mục tiêu mà MU đang nhắm đến.

Người ta đã lưu ý bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ đòi hỏi Real Madrid phải tìm người thay thế, và Rodri của Man City nằm trong số những cái tên được quan tâm. Butt tin rằng tiền vệ của Man City có thể quyết định ra đi nếu Pep Guardiola từ chức vào cuối mùa giải.

"Tôi rất yêu mến Aurelien Tchouameni khi còn ở AS Monaco trước khi cậu ấy đến Real Madrid. Tôi nghĩ Tchouameni là một cầu thủ xuất sắc và chính xác là những gì MU cần ở vị trí tiền vệ phòng ngự", Nicky Butt chia sẻ độc quyền với Paddy Power về Tchouameni, "Tôi không nghĩ Real Madrid sẽ bán Tchouameni cho đến khi họ tìm được người thay thế xứng đáng - có thể là Rodri nếu Pep Guardiola rời Man City - hoặc nếu Florentino Perez (chủ tịch Real Madrid) muốn thay đổi toàn bộ đội hình vì họ không giành được chiến thắng.

Aurelien Tchouameni là một cầu thủ xuất sắc và điều đó sẽ thể hiện quyết tâm thực sự của MU, rằng chúng tôi không đùa giỡn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có cậu ta. Nhưng Tchouameni đang chơi cho một trong những CLB bóng đá lớn nhất thế giới. Khả năng MU chiêu mộ được Tchouameni rất thấp và theo tôi, nó phụ thuộc vào việc Pep Guardiola có rời đi hay không".

Trong những tháng gần đây đã xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng HLV Pep Guardiola có thể chia tay Manchester City vào cuối mùa giải, và những báo cáo mới nhất trong tuần này cho thấy Enzo Maresca, trợ lý cũ của Pep Guardiola, được xem là ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm ông tại Man City.

Pep Guardiola đã gắn bó với đội chủ sân Etihad 10 năm và giành được 18 danh hiệu trong thời gian đó, bao gồm cả chức vô địch Champions League và 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Hiện tại, Man City đang kém Arsenal 3 điểm trên bảng xếp hạng Premier League nhưng còn 1 trận chưa đấu.