HLV Ancelotti bị 'ném đá' tơi bời vì cho Neymar lên tuyển 20/05/2026 13:42

(PLO)- HLV Ancelotti lại xin lỗi dư luận và Joao Pedro khi ông cho gọi Neymar lên tuyển Brazil nhưng không phải ông sai vì điều này.

Thế giới bóng đá lại xôn xao và thậm chí có phần chỉ trích chiến lược gia Ý về việc loại Joao Pedro nhưng cho gọi Neymar vào danh sách cuối cùng của tuyển Brazil dự World Cup 2026. Tuy nhiên, đừng nóng vội đừng “rút thẻ đỏ" cho HLV Ancelotti.

Theo đó, chỉ ít giờ sau khi HLV Carlo Ancelotti công bố danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026, trong đó tiền đạo của Santos - Neymar góp mặt, còn tay săn bàn của Chelsea Joao Pedro đang có phong độ cực cao cùng danh hiệu Cầu thủ Chelsea xuất sắc nhất mùa giải lại bị loại.

Joao Pedro bị HLV Ancelotti gạch tên thì ít giờ sau anh được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Chelsea.

Cả thế giới bóng đá xôn xao, trong đó có việc chỉ trích HLV Ancelotti đã hời hợt ở khâu này. Thậm chí, fan Chelsea và Samba cũng phê phán ông thầy người Ý.

Đã vậy, ngay sau khi nhận được tin Joao Pedro vừa có danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải này của Chelsea, thì chiến lược gia của tuyển Brazil đã “xin lỗi lần nữa” khi để Joao Pedro ở nhà xem World Cup 2026 mà thay vào là Neymar. Đó là lời xin lỗi theo kiểu lịch sự, chứ không phải ông thầy lão làng Ý nhầm lẫn hay không quan tâm Joao Pedro.

Lời xin lỗi của HLV Ancelotti là lịch sự chứ không phải sai lầm khi gạch tên Joao Pedro. Ảnh: GN.

Neymar, 34 tuổi, tay săn bàn nhiều nhất cho đội tuyển Brazil với 79 pha lập công.

Joao Pedro vừa mới có danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Chelsea.

Tuy nhiên trong quá khứ, HLV Ancelotti cũng đã 8 lần tạo điều kiện cho Joao Pedro thể hiện khi gọi lên tuyển Selecao và sắp xếp cho anh đá chính nhưng chưa có lần nào thể hiện ấn tượng. Anh đá rất xoàng và gây nhiều thất vọng, ngược lại những lúc Joao Pedro tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Chelsea.

Nên nhớ cầu thủ hay ở CLB không chắc đã được lên tuyển. Chuyện này xảy ra khắp thế giới, như kiểu Benzema của Pháp cực sáng trong CLB Real Madrid nhưng 2 lần không được gọi vào tuyển Pháp ở World Cup 2018, 2022 (cả hai lần Pháp đều vào chung kết).

Hay huyền thoại Raul Gonzalez của Real Madrid không được gọi vào tuyển quốc gia là thời kỳ thống lĩnh của bóng đá Tây Ban Nha với ngôi vô địch Euro 2008, 2012, World Cup 2010...

Vì thế, chuyện Joao Pedro không có suất, không phải do HLV Ancelotti bỏ sót mà đó là cách chọn người của ông mà thôi.

Fan hâm mộ cứ... hậm hực, nhưng đâu ai cũng làm HLV trưởng được.