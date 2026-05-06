Neymar có thứ Messi và Ronaldo không có 06/05/2026 13:18

(PLO)- Huyền thoại Brazil Cafu vừa khiến làng bóng đá chú ý khi đưa ra nhận xét táo bạo về Neymar, có thể làm Messi và Ronaldo không phục.

Theo cựu danh thủ từng hai lần vô địch World Cup, nếu chỉ xét riêng về kỹ thuật cá nhân, Neymar thậm chí còn nhỉnh hơn cả Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo.

Cafu cho rằng điểm đặc biệt nhất của Neymar nằm ở nền tảng xử lý bóng, khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp và những pha rê dắt giàu tính ngẫu hứng. Đây cũng là phẩm chất đã theo Neymar từ những ngày còn chơi futsal tại Sao Paulo, trước khi anh trưởng thành trong màu áo Santos và trở thành một trong những tài năng sáng giá nhất Nam Mỹ.

Khi sang châu Âu khoác áo Barcelona, Neymar bước vào giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp. Anh sát cánh cùng Messi, thường xuyên chạm trán Ronaldo và từng được xem là ngôi sao đủ sức phá vỡ thế thống trị của hai siêu sao này. Bộ ba Messi, Suarez, Neymar từng gieo ác mộng cho mọi hàng thủ, còn Neymar khi đó được đánh giá là cầu thủ có khả năng tạo đột biến hàng đầu thế giới.

3 ngôi sao lẫy lừng của làng bóng thế giới. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi Neymar rời Barcelona để gia nhập PSG. Dù thương vụ này biến anh thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử, sự nghiệp của Neymar sau đó không còn đi theo quỹ đạo hoàn hảo. Chấn thương liên miên, áp lực tại Paris và những giai đoạn sa sút khiến anh dần rời xa cuộc đua đỉnh cao.

Dù vậy, Cafu vẫn giữ nguyên quan điểm. Ông nói với The Times rằng kỹ thuật của Neymar, theo góc nhìn của ông, còn tốt hơn Ronaldo và Messi. Cafu cũng nhấn mạnh Neymar đã có một sự nghiệp đáng nể, bất chấp những tiếc nuối mà người hâm mộ thường nhắc đến.

Bản thân Neymar lại từng rất khiêm tốn khi nói về Messi và Ronaldo. Năm 2015, khi lọt vào tốp 3 Quả bóng vàng, anh thừa nhận cả hai là thần tượng lớn của mình. Trong một cuộc trò chuyện cùng Messi và Ronaldo, Neymar còn đùa rằng anh ước có được chân trái của Messi và chân phải của Ronaldo.

Neymar chưa bao giờ vượt qua Messi và Ronaldo cho danh hiệu Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

Neymar trở lại nhóm ứng viên hàng đầu Quả bóng vàng năm 2017 nhưng vẫn xếp sau hai biểu tượng lớn của bóng đá hiện đại. Kể từ đó, anh không còn thường xuyên xuất hiện trong nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Cafu cũng nhắc đến cơ hội Neymar dự World Cup 2026 cùng tuyển Brazil. Theo ông, bất kỳ đội bóng nào sở hữu một cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu như Neymar đều nên cân nhắc sử dụng anh. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là Neymar phải đạt trạng thái tốt nhất về thể lực, chiến thuật và kỹ thuật.

Hiện tại, HLV Carlo Ancelotti vẫn chưa triệu tập Neymar kể từ khi dẫn dắt Brazil. Nhà cầm quân người Ý từng khẳng định chỉ gọi Neymar nếu anh đạt 100% thể trạng. Vì vậy, thử thách lớn nhất của Neymar lúc này không phải là chứng minh tài năng, mà chính là chiến thắng cơ thể mình.