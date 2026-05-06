PSG chưa thoát khỏi cơn ác mộng Bayern Munich 06/05/2026 12:57

(PLO)- Bayern Munich sẽ tái đấu Paris Saint-Germain (PSG) tại Allianz Arena vào rạng sáng 7-5 theo giờ Việt Nam, trong trận lượt về bán kết Champions League đầy căng thẳng.

Ở lượt đi, PSG tạo lợi thế mong manh khi thắng Bayern Munich 5-4 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Cách biệt chỉ một bàn khiến trận lượt về vẫn rất khó đoán, nhất là khi Bayern được trở lại sân nhà, nơi họ thường bùng nổ tại Champions League mùa này.

Đội bóng Đức có nhiều lý do để tự tin. Bayern đã thắng 14 trong 17 lần gần nhất đối đầu các CLB của Pháp. Lịch sử cũng đứng về phía họ khi Bayern chưa từng bị loại ở bán kết Champions League trước đại diện Ligue 1, từng vượt qua Saint-Etienne và Lyon ở các mùa giải trước.

Đại diện bóng đá Đức chỉ kém 1 bàn trên sân của PSG. Ảnh: EPA.

Phong độ sân nhà của Bayern càng khiến PSG phải dè chừng. Trong 6 trận Champions League tại Allianz Arena mùa này, Bayern có tới 5 trận ghi từ 3 bàn trở lên. Ở vòng 16 đội và tứ kết, họ đều nã 4 bàn vào lưới đối thủ khi đá trên sân nhà.

Tuy vậy, PSG cũng không phải đội dễ bị bắt nạt trên đất Đức. Đại diện nước Pháp đã thắng 2 chuyến làm khách gần nhất trước các đội Bundesliga, trong đó có màn hủy diệt Bayer Leverkusen 7-2.

Harry Kane và đồng đội khao khát phục hận PSG. Ảnh: EPA.

Tâm điểm trận đấu tiếp tục là Harry Kane. Tiền đạo người Anh đã ghi 17 bàn trong 16 trận Champions League gần nhất, riêng mùa này có 13 pha lập công. Bên cạnh đó, Luis Diaz cũng đang thăng hoa khi ghi bàn trong 4 trận Champions League liên tiếp cho Bayern.

PSG có lợi thế, nhưng Bayern Munich có sân nhà, lịch sử và hàng công đáng sợ. Một đêm bùng nổ với cơn mưa bàn thắng nữa tại Allianz Arena rất dễ xảy ra.