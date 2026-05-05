HLV Lê Huỳnh Đức rời CLB Công an TP.HCM, ghế nóng khắc nghiệt 05/05/2026 16:00

(PLO)- CLB Công an TP.HCM đã chính thức chia tay HLV Lê Huỳnh Đức từ chiều 5-5, khép lại quãng thời gian hợp tác ở mùa giải 2025-2026.

Quyết định chia tay HLV Lê Huỳnh Đức được đưa ra sau chuỗi trận thiếu ổn định, khi đội bóng không còn duy trì được hình ảnh như kỳ vọng ở giai đoạn nước rút.

Theo thông tin nội bộ, ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ đã có cuộc họp để nhìn lại tình hình chuyên môn. Sau buổi làm việc này, HLV Lê Huỳnh Đức nói lời chia tay đội bóng, kết thúc nhiệm vụ dẫn dắt CLB Công an TP.HCM. Trước đó, ông được lựa chọn ngồi vào ghế nóng với kỳ vọng giúp đội bóng ổn định lực lượng và tạo bước tiến rõ rệt.

HLV Lê Huỳnh Đức nói lời chia tay CLB Công an TP.HCM. Ảnh: AV.

Tuy nhiên, kết quả gần đây không ủng hộ nhà cầm quân kỳ cựu. Trong 5 vòng gần nhất tại V-League, CLB Công an TP.HCM để thua tới 4 trận. Những thất bại trước Thanh Hóa, Hải Phòng, CLB Công an Hà Nội và mới nhất là trận thua nhà đương kim vô địch Nam Định 0-2 khiến áp lực ngày càng lớn.

Việc ông Lê Huỳnh Đức mất ghế cũng nâng số HLV phải rời vị trí tại V-League mùa này lên con số 15. Đây là thống kê cho thấy sự khắc nghiệt của giải đấu, nơi các đội bóng thường chọn phương án thay tướng khi thành tích không đáp ứng mục tiêu.

Tiến Linh cùng đồng đội chơi sa sút trong thời gian gần đây. Ảnh: AV.

Dù phong độ sa sút, CLB Công an TP.HCM không rơi vào khủng hoảng toàn diện. Đội đã sớm hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng và vẫn hiện diện ở nửa trên bảng xếp hạng. Dẫu vậy, việc hụt hơi trong cuộc đua thành tích khiến ban lãnh đạo buộc phải tạo ra thay đổi.

Phía trước, CLB Công an TP.HCM vẫn còn đấu trường Cúp Quốc gia. Trận gặp Nam Định ngày 11-6 tại Thiên Trường là thời cơ cho đội bóng tìm lại tinh thần và nuôi hy vọng khép lại mùa giải bằng một danh hiệu.