Thôi rồi Chelsea, tiền nhiều để làm gì? 05/05/2026 12:17

(PLO)- Chelsea tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng sau thất bại 1-3 trước đội khách Nottingham Forest ngay tại Stamford Bridge, khi đã chi hơn 1 tỉ bảng củng cố đội hình.

Trận thua mới nhất khiến Chelsea cho đến nay đã nhận sáu thất bại liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh, điều chưa từng xảy ra với họ kể từ năm 1993.

Tình hình suýt còn thảm họa hơn nếu Joao Pedro không ghi bàn ở phút 90+3 bằng pha ngả bàn đèn đẹp mắt. Nếu không có bàn thắng muộn đó, Chelsea đã đứng trước cột mốc ê chề hơn, với sáu trận thua liền tại giải vô địch quốc gia mà không ghi nổi bàn nào, điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử 121 năm của CLB.

Với một đội bóng từng vô địch châu Âu, việc rơi tự do trên bảng xếp hạng là cú sốc lớn của đội bóng London. Niềm an ủi hiếm hoi cho người hâm mộ là mùa giải chỉ còn ba vòng và Chelsea đã không còn nguy cơ xuống hạng.

The Blues chỉ có 1 bàn gỡ phút bù giờ trước Nottingham. Ảnh: EPA.

Dưới thời HLV tạm quyền Calum McFarlane, Chelsea cho thấy quá nhiều vấn đề cùng lúc. Hàng công thiếu sắc bén, tuyến giữa bị lép vế, còn hàng thủ liên tục để lộ khoảng trống. Trước Nottingham Forest, họ gần như luôn ở thế rượt đuổi dù đối thủ đã thay tới tám vị trí so với trận thắng Aston Villa ở bán kết Europa League vài ngày trước.

Vận đen cũng bám lấy đội chủ nhà. Jesse Derry phải nhập viện để kiểm tra sau chấn thương đầu trong ngày ra mắt giải đấu. Thủ môn Robert Sanchez cũng rời sân vì va chạm tương tự. Khi tỷ số đang là 0-2, Cole Palmer lại bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt trên chấm phạt đền.

Đến phút 52, Taiwo Awoniyi hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0 cho Forest. Stamford Bridge lập tức vang lên những tiếng la ó dữ dội, nhắm thẳng vào nhóm chủ sở hữu người Mỹ của Chelsea.

Thầy trò HLV tạm quyền Calum McFarlane thua ê chề ngay tại thánh địa Stamford Bridge. Ảnh: EPA.

Kể từ khi tiếp quản CLB bốn năm trước, ban lãnh đạo mới đã chi hơn 1 tỷ bảng cho chuyển nhượng. Sau chức vô địch Club World Cup mùa hè năm ngoái và danh hiệu Conference League trước đó, nhiều người tin Chelsea đã bắt đầu đi đúng hướng. Nhưng mọi hy vọng nhanh chóng sụp đổ sau chuỗi sa sút bắt đầu từ trận thua 2-5 trước PSG ở lượt đi vòng 16 đội Champions League ngày 11-3. Hệ quả là Liam Rosenior mất ghế chỉ sau ba tháng thay Enzo Maresca.

Chelsea vẫn còn chung kết FA Cup với Manchester City vào ngày 16-5, nhưng viễn cảnh kết thúc mùa giải ở nửa dưới bảng xếp hạng đang hiện rõ. Họ chỉ hơn Leeds United, đội đứng thứ 14, đúng 5 điểm. Đây cũng là vị trí thấp nhất Chelsea từng kết thúc mùa giải trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh 1993-1994.

Khả năng vắng bóng ở cúp châu Âu mùa sau khiến áp lực tài chính càng nặng nề, nhất là khi CLB vừa công bố khoản lỗ trước thuế 262,4 triệu bảng, mức lỗ thường niên lớn nhất trong bóng đá Anh.