Arsenal dễ mất chức vô địch dù bằng điểm Man City 05/05/2026 11:24

(PLO)- Cuộc đua vô địch giữa Arsenal và Manchester City đang tiến đến giai đoạn nghẹt thở nhất của mùa giải Premier League 2025-2026, khi khả năng hai đội cán đích với cùng số điểm là hoàn toàn có thể xảy ra.

Hiện tại, Arsenal nắm lợi thế với 76 điểm và chỉ còn ba trận đấu phía trước, trong khi Man City kém 5 điểm nhưng đá ít hơn một trận. Điều này mở ra nhiều kịch bản khó lường.

Chẳng hạn, nếu Arsenal thắng hai và hòa một, còn Man City toàn thắng cả bốn trận còn lại, hai đội sẽ san bằng điểm số vào ngày hạ màn.

Thầy trò Arteta phải chờ đến những vòng đấu cuối mới biết có vô địch hay không. Ảnh: EPA.

Trong trường hợp đó, chức vô địch sẽ không được quyết định đơn giản bằng điểm số. Theo quy định chính thức của giải đấu, thứ hạng sẽ được phân định bằng hiệu số bàn thắng bại trước tiên. Nếu vẫn chưa thể tách biệt, tổng số bàn thắng ghi được trong mùa giải là yếu tố tiếp theo được xét đến.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Nếu cả hai chỉ số trên vẫn cân bằng, kết quả đối đầu trực tiếp giữa hai đội sẽ được đưa ra làm “phán quyết”. Và đây chính là điểm khiến Arsenal phải dè chừng. Ở mùa giải năm nay, Man City đang chiếm ưu thế khi hòa 1-1 trên sân Emirates nhưng giành chiến thắng 2-1 tại Etihad.

Haaland và đồng đội tạm chiếm ưu thế đối đầu với Pháo thủ thành London. Ảnh: EPA.

Trong kịch bản cực đoan hơn, nếu mọi tiêu chí đều ngang bằng, hai đội sẽ phải bước vào một trận play off để xác định nhà vô địch. Tuy nhiên, khả năng này hiếm khi xảy ra trong thực tế.

Tóm lại, nếu Arsenal không thể tạo ra khoảng cách an toàn về hiệu số hoặc bàn thắng, họ đối diện nguy cơ đánh mất ngai vàng, ngay cả khi kết thúc mùa với cùng số điểm như Man City. Cuộc đua không còn là chuyện thắng hay thua, mà thêm vào cuộc chiến hơn kém nhau từng bàn thắng một.