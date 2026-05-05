Cunha tiết lộ Casemiro cần ở lại MU, HLV Carrick giống Alex Ferguson 05/05/2026 11:40

(PLO)- Tương lai của Casemiro tại MU đang trở thành dấu hỏi lớn, dù từng xuất hiện nhiều thông tin cho rằng tiền vệ người Brazil có thể rời Old Trafford sau mùa giải này, mọi chuyện dường như vẫn chưa khép lại.

Casemiro hiện nằm trong nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất đội. Đây là lý do khiến ban lãnh đạo MU, đặc biệt là đồng chủ sở hữu Jim Ratcliffe, muốn xem xét lại quỹ lương và tái cấu trúc đội hình. Trong thời gian gần đây, truyền thông còn đưa tin Casemiro đã có liên hệ với Inter Miami, đội bóng của David Beckham, nơi anh có thể sát cánh cùng Lionel Messi tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Tuy nhiên, Matheus Cunha lại mang đến một góc nhìn khác. Chân sút người Brazil cho rằng vẫn còn khả năng Casemiro tiếp tục gắn bó với Man United. Cunha từng khoác áo đội tuyển Brazil cùng Casemiro nên hiểu rõ tầm ảnh hưởng của đàn anh trong phòng thay đồ.

Theo Cunha, Casemiro là mẫu cầu thủ có giá trị lớn về kinh nghiệm, bản lĩnh và tiếng nói nội bộ. Anh thừa nhận không nắm rõ chi tiết hợp đồng, nhưng vẫn hy vọng tiền vệ kỳ cựu này sẽ ở lại lâu hơn. Với Cunha, sự hiện diện của Casemiro là điều rất quan trọng đối với một tập thể đang trong quá trình tìm lại vị thế.

Cunha thấy rõ tầm quan trọng của Casemiro trong đội hình MU. Ảnh: EPA.

Bên cạnh câu chuyện của Casemiro, Cunha cũng lên tiếng về tương lai của Michael Carrick. HLV tạm quyền của MU đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ sau khi giúp đội bóng cải thiện phong độ rõ rệt. Dưới sự dẫn dắt của Carrick, Quỷ đỏ đã giành vé dự Champions League sớm ba vòng, trong đó gồm có chiến thắng 3-2 đáng chú ý trước Liverpool.

Cunha cho rằng những gì Carrick làm được xứng đáng được ghi nhận bằng một cơ hội chính thức. Anh thậm chí nhìn thấy ở Carrick vài nét giống Sir Alex Ferguson, từ cách quản lý phòng thay đồ đến sự can thiệp vào từng chi tiết của đội bóng. Theo cựu cầu thủ Atletico Madrid, ông thầy trẻ Carrick đã mang lại niềm tin mới cho toàn đội và xứng đáng được ban lãnh đạo đặt niềm tin.

Dù vậy, Cunha nhấn mạnh việc trở lại Champions League chưa thể xem là đích đến cuối cùng. Với một đội bóng có tầm vóc như Manchester United, góp mặt ở đấu trường châu Âu chỉ là yêu cầu tối thiểu. Mục tiêu thật sự phải là cạnh tranh danh hiệu và từng bước khôi phục hình ảnh của một thế lực hàng đầu.

Đội chủ sân Old Trafford cần có bước tiến vững chắc hơn ở Champions League mùa sau. Ảnh: EPA.

Tiền đạo 26 tuổi khẳng định MU và Champions League luôn thuộc về nhau. Anh cho rằng giải đấu danh giá nhất châu Âu sẽ thiếu đi một phần sức hút nếu vắng Quỷ đỏ, trong khi MU cũng không thể trọn vẹn nếu đứng ngoài sân chơi này.

Bản thân Cunha đang trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất ở Old Trafford. Những bàn thắng vào lưới Arsenal, Aston Villa, Chelsea và Liverpool giúp anh khẳng định giá trị ở các trận cầu lớn. Từ một bản hợp đồng từng bị nghi ngờ, Cunha giờ đây đang là nhân tố chính cho hy vọng hồi sinh của Manchester United.