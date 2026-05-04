Bruno xứng đáng nhận thẻ đỏ trong trận MU thắng nghẹt thở Liverpool 04/05/2026 13:43

(PLO)- Trận cầu tâm điểm vòng 35 Ngoại hạng Anh giữa Manchester United và Liverpool đã khép lại với chiến thắng kịch tính 3-2 nghiêng về đội chủ sân Old Trafford, đáng chú ý có tình huống chơi xấu của Bruno Fernandes.

MU thắng nghẹt thở Liverpool để yên tâm trong tốp 3 Premier League, nhưng vẫn dậy sóng xoay quanh tình huống gây tranh cãi liên quan đến Bruno Fernandes.

Manchester United nhập cuộc đầy quyết tâm và tận dụng tốt cơ hội để ghi ba bàn nhờ công của Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Kobbie Mainoo. Bên kia chiến tuyến, Liverpool không dễ dàng buông xuôi khi Dominik Szoboszlai và Cody Gakpo lần lượt lập công, rút ngắn cách biệt và khiến những phút cuối trở nên nghẹt thở.

Đội trưởng MU có một trận đấu hay. Ảnh: EPA.

Cao trào xảy ra ở phút 81 khi Bruno Fernandes có pha truy cản từ phía sau với Dominik Szoboszlai. Tình huống diễn ra sau khi một pha tấn công của MU bị hóa giải, bóng bật ra và Szoboszlai lao lên kiểm soát. Tiền vệ người Bồ Đào Nha lập tức can thiệp, nhưng pha tắc bóng của Bruno lại trúng thẳng vào chân đối phương mà không hề chạm bóng.

Dù pha quay chậm cho thấy mức độ nguy hiểm rõ ràng, trọng tài Darren England chỉ rút thẻ vàng phạt Bruno. Quyết định này khiến các cầu thủ Liverpool phản ứng dữ dội ngay trên sân, còn mạng xã hội thì bùng nổ tranh cãi.

Szoboszlai cùng đồng đội gục ngã ở Old Trafford. Ảnh: EPA.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là tình huống đủ tiêu chuẩn thẻ đỏ trực tiếp do tính chất nguy hiểm và khả năng gây chấn thương. Một số bình luận thậm chí nhận định Szoboszlai đã rất may mắn khi không gặp chấn thương nặng.

Giữa làn sóng phản đối, chiến thắng của MU vẫn được giữ nguyên. Nhưng dư âm từ pha bóng của Bruno Fernandes đang khiến trận đấu này trở thành một trong những màn tranh cãi lớn nhất vòng đấu.