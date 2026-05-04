Bruno Fernandes lên tiếng về nơi anh muốn đến ở mùa tới 04/05/2026 12:31

Bruno Fernandes vừa đưa ra tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy anh sẽ ở lại Manchester United. Tiền vệ 31 tuổi người Bồ Đào Nha đã được Al Hilal đề nghị một hợp đồng ba năm béo bở vào mùa hè năm ngoái, với mức lương mà đội bóng thuộc giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia sẵn sàng trả cho anh là tổng cộng 200 triệu bảng Anh.

Nhưng đội trưởng của Manchester United đã từ chối lời đề nghị đó và đã có mùa giải được cho là tốt nhất kể từ khi chuyển đến Old Trafford vào năm 2020. Bất chấp sự tận tâm của mình, tương lai của Bruno Fernandes lại trở thành chủ đề bàn tán trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Hợp đồng của Bruno Fernandes với MU có hiệu lực đến hết mùa giải tới, bao gồm điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 57 triệu bảng Anh. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với huyền thoại MU Gary Neville trên Sky Sports, Bruno đã khẳng định rõ ràng rằng "không CLB nào trên thế giới" có thể sánh được với tình cảm gắn bó của anh với Manchester United.

Bruno Fernandes có một tình yêu lớn với Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Đây không phải là vấn đề lòng trung thành", Bruno Fernandes giải thích, "Tôi có thể đã ra đi hai năm trước, ba năm trước, hoặc mùa giải trước, nhưng tôi thực sự thích ở lại đây. Tôi nghĩ rằng việc thành công ở CLB này là điều mà tôi không bao giờ có thể đạt được ở bất kỳ CLB nào khác. Niềm vui và tất cả những gì tôi nhận được, ngày mà tôi đạt được điều mình muốn từ CLB này, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có được điều đó ở bất kỳ CLB nào khác trên thế giới".

Bruno Fernandes đã giành được hai cúp quốc nội, bao gồm FA Cup và Carabao Cup, kể từ khi gia nhập Manchester United từ Sporting Lisbon với giá 47 triệu bảng Anh. Nhưng tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ không hài lòng cho đến khi Manchester United giành lại chức vô địch Ngoại hạng Anh.

"Tôi biết người hâm mộ mong muốn điều này đến mức nào, tôi biết họ đam mê đến thế nào", Bruno Fernandes tiếp tục, "Tôi biết họ đang chờ đợi Manchester United trở lại như thế nào. Tôi đang cùng chung một con thuyền với họ. Tôi muốn con thuyền này; thay vì đứng yên, tôi muốn nó tiến về phía trước và cùng nhau điều khiển nó theo cách tốt nhất có thể.

Đúng là tôi đã giành được Carabao Cup và FA Cup nhưng những gì CLB này muốn, những gì người hâm mộ muốn và những gì tôi muốn, bản thân tôi và toàn đội, chúng ta vẫn chưa đạt được điều đó (vô địch Premier League). Cho đến khi hợp đồng của tôi hết hạn, tôi sẽ cố gắng hết sức".

Ngôi sao người Bồ Đào Nha Bruno muốn vô địch Premier League và Champions League cùng MU. ẢNH: THE FA

Bruno tiếp tục giải thích lý do tại sao anh từ chối lời đề nghị của Al Hilal, lời đề nghị có thể giúp MU thu về 100 triệu bảng Anh. "CLB đang trải qua thời điểm khó khăn vì chúng tôi vừa thua trận chung kết châu Âu, và kết thúc mùa giải ở vị trí thấp nhất trong lịch sử Premier League của Manchester United", tiền vệ người Bồ Đào Nha nói thêm, "Sáu năm trước, CLB đã tin tưởng và cho phép tôi đến đây, họ tin rằng tôi có thể giúp ích cho CLB.

Vào thời điểm đó, quyết định của tôi được đưa ra bởi thực tế là tôi chưa thực hiện được ước mơ của mình ở đây. Tôi chưa đạt được tất cả những gì mình muốn. Tôi chưa bao giờ giấu giếm mong muốn giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League cùng Manchester United.

Có thể tôi sẽ làm được, cũng có thể không. Nhưng cho đến khi có cơ hội hoặc cho đến khi tôi còn ở đây để làm điều đó, tôi sẽ cố gắng hết sức. Liệu sẽ khó khăn không? Có. Có những CLB hàng đầu trong giải đấu đã vô địch nhiều năm liền và luôn giữ vững vị trí đó, còn chúng tôi thì không".

Bruno Fernandes chỉ mới chơi ba mùa giải Champions League với Manchester United, nhưng Quỷ đỏ đã chắc suất tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa tới sau khi đánh bại kình địch Liverpool 3-2 ở vòng 35 Premier League vào hôm qua 3-5. Điều đó cũng có thể là chìa khóa để HLV tạm quyền Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV chính thức của đội chủ sân Old Trafford.