Carrick đã làm điều kỳ diệu tại MU giống như Sir Alex Ferguson 04/05/2026 12:01

Michael Carrick hy vọng chiến thắng 3-2 của MU trước Liverpool ở Premier League trên sân nhà Old Trafford sẽ mang lại "sự động viên tinh thần" cho Sir Alex Ferguson, khi HLV này đưa ra thông tin cập nhật mới nhất về tương lai dẫn dắt Quỷ đỏ sau khi giành vé tham dự Champions League.

Cụ thể, theo tờ Daily Mail (Anh), HLV Michael Carrick cho biết ông hy vọng chiến thắng của Manchester United trước Liverpool sẽ là liều thuốc tinh thần cho Sir Alex Ferguson sau khi vị HLV huyền thoại của đội chủ Old Trafford gặp vấn đề về sức khỏe trước trận đấu.

Sir Alex Ferguson, 84 tuổi cảm thấy không khỏe ngay tại sân vận động Old Trafford khi ông chuẩn bị theo dõi cuộc đối đầu giữa hai kình địch MU và Liverpool và được đưa đến bệnh viện để đề phòng hơn một giờ trước khi trận đấu bắt đầu, nhưng được biết ông đã có thể trở về nhà.

Sau khi Kobbie Mainoo ghi bàn giúp Manchester United giành chiến thắng 3-2 trước Liverpool, Carrick nói: "Tôi chưa nhận được thông tin cập nhật nào. Tôi đã nghe về chuyện đó trước trận đấu, nên tôi biết. Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi đã bị ảnh hưởng bởi thông tin về sức khỏe của Sir Alex Ferguson. Chúng tôi hy vọng Sir Alex đang trong tình trạng tốt. Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp nhất, hy vọng kết quả này sẽ tiếp thêm động lực cho ông ấy".

Sir Alex Ferguson chắc sẽ rất vui khi biết MU đánh bại Liverpool. ẢNH: CAMERASPORT/GETTY

Theo hãng thông tấn Press Association, Fergie hiện "ổn". Press Association cho biết ban đầu ông được kiểm tra tại khu vực đường hầm của sân vận động Old Trafford trước khi được chuyển đến bệnh viện. Chiến thắng này khẳng định sự trở lại của MU tại Champions League mùa giải tới, điều mà Carrick đã đặt ra khi tiếp quản vị trí HLV từ Ruben Amorim hồi tháng Giêng.

Điều này càng củng cố thêm lý do MU để giao cho Carrick vị trí HLV chính thức, và Matheus Cunha, người ghi bàn thắng đầu tiên cho "quỷ đỏ" vào lưới Liverpool, đã so sánh Ferguson với Carrick.

"Tất nhiên, chúng tôi học hỏi được rất nhiều điều khi Michael Carrick đến Manchester United. Carrick đến với một điều kỳ diệu, giống như Sir Alex Ferguson vậy", cầu thủ người Brazil Cunha nói, "Carrick nói rất nhiều về đội của mình, về đội chiến thắng. Chúng tôi tập trung hết sức để đạt được mục tiêu. Suy cho cùng, đây chỉ là sự khởi đầu của một hành trình. Đây là sự bắt đầu, một khởi đầu tuyệt vời!".

Đây là chiến thắng thứ 10 của Carrick trong 14 trận dẫn dắt Manchester United, và giúp Manchester United có vị trí thuận lợi để kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba Premier League, sau Arsenal.và Manchester City. "Quỷ đỏ" đang có 64 điểm, hơn 2 đội xếp sau là Liverpool và Aston Villa, đội vừa thua Tottenham 1-2, đến 6 điểm, khi mùa giải chỉ còn 3 vòng nữa.

Cunha hết lời ca ngợi Carrick. ẢNH: CAMERA SPORTS

Khi được hỏi liệu ông có thất vọng nếu không được MU giao chức HLV chính thức vào cuối mùa này, Michael Carrickl, 44 tuổi trả lời: "Tôi yêu thích công việc hiện tại của mình. Đây là một vị trí tuyệt vời đối với tôi, và thành thật mà nói, tôi cảm thấy nó khá tự nhiên.

Tôi không hề tỏ ra thờ ơ vì đây là một vai trò khó khăn, nhưng tôi cảm thấy như mình đã ở đây khá lâu rồi. Tôi hiểu những gì nó mang lại và được đảm nhiệm vị trí này là một điều tốt. Chúng ta sẽ phải chờ xem. Khi tôi mới đến, Champions League là điều còn hơi xa tầm tay.

Chúng tôi muốn trở lại đấu trường châu Âu và việc có mặt ở đó trước ba trận đấu là một thành tích lớn. Chuyện gì đến sẽ đến. Đó là một hành trình tuyệt vời. Chúng tôi đã đánh bại một số đội rất, rất mạnh và đó là một thử thách. Đôi khi chúng tôi giành chiến thắng theo cách này, đôi khi lại theo cách khác".

Bàn thắng quyết định ấn định chiến thắng 3-2 cho MU của Kobbie Mainoo là bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải và nó đến ngay sau khi tiền vệ người Anh này ký hợp đồng mới với "quỷ đỏ" có thời hạn 5 năm, trị giá 150.000 bảng Anh mỗi tuần. Tương lai của cầu thủ 21 tuổi này tại CLB thời thơ ấu của mình dường như không chắc chắn sau khi Mainoo bị gạt ra ngoài lề dưới thời Amorim.

Tất cả các cầu thủ Manchester United đều muốn Carrick giữ chức HLV chính thức. ẢNH: PA WIRE

"Thật khó khăn khi bạn không được chơi bóng đá", Kobbie Mainoo cho biết, "Tôi cố gắng giữ vững tinh thần, làm việc chăm chỉ và hướng về phía trước nhiều nhất có thể. Tôi rất may mắn khi được ở vị trí này. Tôi rất vui khi được ở đây và tương lai của tôi là ở CLB này. Tôi từng mơ về những ngày như thế này. Thật tuyệt khi được ghi bàn trở lại, đã lâu rồi tôi chưa ghi bàn.

Việc Manchester United xoay chuyển tình thế ở mùa giải này là nhờ công lao của tất cả các cầu thủ và HLV. Michael Carrick đã truyền rất nhiều sự tự tin không chỉ cho tôi mà còn cho tất cả mọi người. Tôi và tất cả các cầu thủ đều vậy. Chúng ta vẫn cần kết thúc mùa giải thật mạnh mẽ, như thế này là chưa đủ. Việc giành vé dự Champions League là mục tiêu rất lớn đối với chúng tôi, nhưng mùa giải vẫn chưa kết thúc, chúng tôi sẽ không lơ là".