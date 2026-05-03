Điều Casemiro không biết trong ngày chia tay MU 03/05/2026 07:39

Kobbie Mainoo đã gửi một thông điệp tới Casemiro khi ngôi sao người Brazil chuẩn bị rời MU mùa hè này. Ngoài ra, tiền vệ người Anh này còn tiết lộ các cầu thủ không được nhắc tới World Cup 2026 khi Quỷ đỏ đang hướng tới mục tiêu giành vé tham dự Champions League. Hiện MU đã có 99% nằm trong tốp 5 Premier League để giành vé dự Champions League mùa tới sau khi Brentford thua Newcastle 1-3 và chính thức bị loại khỏi cuộc đua.

Kobbie Mainoo từng bị loại khỏi đội hình chính Manchester United dưới thời HLV Ruben Amorim, nhưng trở thành một phần không thể thiếu trong đội hình của HLV tạm quyền Michael Carrick. Mainoo bước vào trận đấu với Liverpool vào lúc 21 giờ 30 hôm nay 3-5 với niềm vui ký hợp đồng mới 5 năm.

Với tương lai lâu dài của Mainoo tại MU đã được đảm bảo, có vẻ như anh sẽ là một trong những trụ cột ở tuyến giữa mùa tới, khi đội chủ sân Old Trafford đang lên kế hoạch tăng cường vị trí tiền vệ trung tâm, với Carlos Baleba và Elliot Anderson nằm trong số những cái tên được liên hệ.

Casemiro, người đang có mùa giải ghi bàn tốt nhất tại Old Trafford, sẽ ra đi vào cuối mùa giải vì hết hợp đồng, đánh dấu sự kết thúc kỷ nguyên thi đấu tại Premier League trong sự nghiệp của anh. Việc cầu thủ người Brazil có mặt tại MU đồng nghĩa với việc Mainoo đã được chơi bóng cùng thần tượng của mình. Kobbie Mainoo đã nói về lời chia tay đầy xúc động dành cho Casemiro.

Casemiro sẽ chia tay MU vào cuối mùa này. ẢNH: EPA

Kobbie Mainoo chia sẻ với tạp chí GQ: "Vâng, đối với tôi, Casemiro, Bruno Fernandes và Tom Heaton vẫn là những hình mẫu trong cuộc sống của tôi, đặc biệt là trên sân bóng, cách họ cư xử, cách họ tiếp cận trận đấu. Điều quan trọng là luôn có những người mà bạn muốn học hỏi, dù đó là về bóng đá hay những việc ngoài sân cỏ và trong cuộc sống.

Khi tôi còn nhỏ, ở mùa giải trước khi Casemiro gia nhập MU (năm 2022), anh ấy luôn có mặt trong đội hình game FIFA của tôi. Vì vậy, được chơi cùng Casemiro và học hỏi từ anh ấy mỗi ngày là một điều may mắn với tôi. Chắc chắn tôi sẽ rất xúc động khi Casemiro rời đi vì những ảnh hưởng mà anh ấy đã tạo ra đối với sự nghiệp của tôi cho đến nay thật tuyệt vời. Tôi nghĩ Casemiro không biết điều đó".

Trong khi đó, đội tuyển Anh sẽ tìm cách giành chức vô địch World Cup 2026 sau hai thất bại liên tiếp tại các trận chung kết Euro, gần nhất để thua Tây Ban Nha tại Euro 2024. Đội tuyển Anh cũng thua Ý trên loạt sút luân lưu ở chung kết Euro 2021 trên sân nhà.

Mainoo từng tưởng chừng như hết cơ hội cùng tuyển Anh tham dự World Cup vì ngồi dự bị tại MU dưới thời Amorim. Nhưng sau khi Amorim bị sa thải, Mainoo chơi cực hay dưới thời Carrick và được gọi trở lại tuyển Anh ngay trước thềm World Cup.

Mainoo sẽ rất xúc động trong ngày Casemiro ra đi. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bây giờ, Mainoo có cơ hội góp mặt trong kế hoạch của đội tuyển Anh cho trận mở màn vòng bảng gặp Croatia vào ngày 17-6. Tuy nhiên, tiền vệ này thừa nhận rằng việc bàn luận về World Cup hiện đang tạm gác lại vì MU đang tập trung vào mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu.

MU hiện đang xếp thứ 3 Premier League với 61 điểm (hiệu số +14) khi tốp 5 sẽ giành vé dự Champions League mùa tới. Chỉ còn mỗi Bournemouth đang kém MU 12 điểm (49 điểm, hiệu số 0) là còn có thể khiến "quỷ đỏ" mất vé dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Tuy nhiên, Bournemouth cần thắng cả 4 trận còn lại và MU cần thua cả 4 trận, cùng việc so đọ hiệu số thì điều này mới có thể xảy ra. Đây là kịch bản gần như không tưởng.

Kobbie Mainoo nói: "Chúng tôi có một giai đoạn cuối mùa giải rất quan trọng và chúng tôi đang cố gắng kết thúc ở vị trí cao nhất có thể, vì vậy không có nhiều cuộc thảo luận về World Cup, mà tập trung hơn vào nhiệm vụ trước mắt. Người khác dễ dàng nhìn vào bức tranh toàn cảnh và những điều sắp tới, nhưng sự tập trung không thể nào xao nhãng khỏi những trận đấu trước mắt vì Ngoại hạng Anh là giải đấu khó khăn nhất thế giới. Đội nào cũng nguy hiểm. Vì vậy, nếu chúng tôi lơ là, chúng tôi sẽ phải trả giá".