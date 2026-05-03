MU sở hữu món hời khi mua ngôi sao giá 100 triệu bảng 03/05/2026 06:10

(PLO)- Vì sao MU sẽ có một món hời nếu họ có thể chiêu mộ Elliot Anderson với giá 100 triệu bảng Anh vào mùa hè này?

Những người có quyền lực tại MU không muốn tham gia vào cuộc chiến đấu giá giành Elliot Anderson, nhưng tiền vệ người Anh của Nottingham Forest này sẽ chứng minh mình xứng đáng với từng đồng trong khoản phí chuyển nhượng chín con số.

Việc các trọng tài VAR có đúng khi không can thiệp sau khi Elliot Anderson dùng gầm giày đá mạnh vào mắt cá chân phải của Ollie Watkins hay không đã trở thành chủ đề tranh luận gay gắt, sau trận Nottingham Forest đánh bại Aston Villa 1-0 ở trận bán kết lượt đi Europa League.

Điều không thể bàn cãi là nếu VAR can thiệp và rút thẻ đỏ cho Elliot Anderson, Nottingham Forest sẽ không có lợi thế khi đến Villa Park trong trận bán kết lượt về Europa League. Anderson đã chơi rất tốt suốt mùa giải nhưng màn trình diễn của anh trước Aston Villa - trước và sau pha thoát hiểm đầy may mắn - đã đủ để chứng minh cho những ai còn nghi ngờ rằng anh có thực sự là một tài năng. Và quả thật có không ít người còn nghi ngờ.

Bất chấp những lời khen ngợi dành cho Elliot Anderson, điều cốt yếu là anh đóng vai trò quan trọng trong một đội bóng vẫn đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng Championship. Elliot Anderson phải chịu một phần trách nhiệm về tình trạng đó của Nottingham Forest.

Nhưng nhận trách nhiệm chỉ là một trong nhiều điều Elliot Anderson làm tốt. Trong số tất cả các chuyên gia bình luận hiện nay, cựu danh thủ Stan Collymore là người đánh giá Elliot Anderson cao nhất.

Elliot Anderson trong pha vào bóng nguy hiểm với Ollie Watkins. ẢNH: MIRROR

Nhận định của Collymore trên mạng xã hội về Anderson - và những ảnh hưởng đối với hành trình chinh phục World Cup của đội tuyển Anh - sau màn trình diễn xuất sắc trước Aston Villa là hoàn toàn chính xác. Collymore ca ngợi Anderson: “10/10 cho vị trí đá chính. Một chiếc Rolls Royce sẽ trở thành đội trưởng của đội tuyển Anh và là một người rất quan trọng".

Các số liệu thống kê đã củng cố những bằng chứng trực quan tại sân vận động City Ground. Anderson dẫn đầu bảng xếp hạng về số lần chạm bóng, số đường chuyền thành công, số đường chuyền vào khu vực 1/3 sân cuối cùng, số lần giành được quyền kiểm soát bóng, số lần phạm lỗi và số lần tắc bóng thành công.

Trong số những pha phạm lỗi đó có pha vào bóng của Elliot Anderson với Watkins, mà trọng tài Joao Pinheiro cho là hợp lệ. Trước thềm World Cup 2026, HLV tuyển Anh Thomas Tuchel có thể sẽ nói chuyện riêng với Anderson về việc anh ta chơi quá mạo hiểm và thô bạo, nhưng lối chơi giàu thể lực của anh ta khó có thể khiến HLV người Đức lo ngại.

Trong trận đấu với Aston Villa, Elliot Anderson đã chứng tỏ lý do tại sao anh xứng đáng nằm trong nhóm những lựa chọn thường trực của đội tuyển Anh cùng với Jordan Pickford, Declan Rice và Harry Kane. Cũng trong trận đấu đó, Morgan Rogers không thể khẳng định vị trí đá chính của mình trong đội tuyển Anh, nhưng Morgan Gibbs-White đã nâng cao cơ hội góp mặt trong đội hình cuối cùng của Tam sư dự World Cup.

Elliot Anderson không chỉ khẳng định tầm quan trọng của mình đối với đội tuyển quốc gia Anh trong tương lai mà còn củng cố niềm tin của ban lãnh đạo Nottingham Forest rằng anh xứng đáng với mức phí chuyển nhượng lên đến chín con số khi sự quan tâm từ các CLB lớn xuất hiện vào mùa hè này, đặc biệt là MU. Thông tin từ Old Trafford cho biết bộ phận tuyển dụng và tài chính của MU sẽ chùn bước nếu mức phí chuyển nhượng của Anderson vượt quá 100 triệu bảng Anh.

Nhưng cũng giống như việc Declan Rice xứng đáng với từng đồng trong số 105 triệu bảng Anh mà Arsenal đã bỏ ra mua anh cách đây gần ba năm, việc MU hay bất kỳ CLB nào khác bỏ ra 100 triệu bảng Anh cho Anderson sẽ là một khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng và là một món hời, tờ Mirror (Anh) bình luận.

Anderson được cho là sẽ xứng đáng với từng đồng xu nếu MU mua anh. Ảnh: Visionhaus

Trong tất cả các trận đấu mùa này, Elliot Anderson đã giành được quyền kiểm soát bóng từ 10 lần trở lên trong 12 trận. Con số này nhiều hơn 5 lần so với cầu thủ đứng thứ hai trong danh sách này tại Premier League là Dominik Szoboszlai của Liverpool

Khi Declan Rice chuyển đến Arsenal, anh 23 tuổi. Elliot Anderson cũng 23 tuổi. Bản lĩnh tinh thần của anh là điều không thể bàn cãi. Cầu thủ trẻ này có thể muốn tiếp tục ở lại Nottingham Forest, đặc biệt nếu họ trụ lại Premier League và giành quyền tham dự Champions League bằng cách vô địch Europa League. Nhưng nhu cầu về việc phát triển sự nghiệp ở các CLB lớn của Anderson chắc chắn sẽ rất khó cưỡng lại.

Và Elliot Anderson sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho một đội MU đang tìm cách tái khẳng định vị thế của mình như một thế lực đáng gờm ở giải quốc nội và châu Âu. MU chỉ cần trả đủ số tiền cần thiết và chờ Anderson tỏa sáng, tờ Mirror kết luận.