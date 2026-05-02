Buổi họp báo của MU trước trận đại chiến với Liverpool 02/05/2026 15:51

MU sẽ đối đầu với đối thủ truyền kiếp Liverpool trong một trận đấu quan trọng vào Chủ nhật trên sân nhà Old Trafford ở vòng 35 Premier League và "quỷ đỏ" có thể được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự trở lại của Matheus Cunha, người đã vắng mặt trong trận thắng trước Brentford. MU lạc quan rằng Cunha có thể góp mặt trong đội hình đối đầu với Liverpool vào lúc 21 giờ 30 ngày 3-5 sau khi tiền đạo người Brazil trở lại tập luyện tại Carrington trong tuần này.

Matheus Cunha đã vắng mặt trong trận Manchester United thắng Brentford 2-1 tại Old Trafford hôm thứ ba ở vòng 34 Ngoại hạng Anh do chấn thương cơ hông, nhưng hiện anh đang có khả năng trở lại thi đấu trong trận đấu trong trận derby nước Anh hứa hẹn nảy lửa.

Luke Shaw cũng phải rời sân vì chấn thương trong trận thắng trước Brentford, kết quả giúp MU tiến gần hơn đến việc giành vé trở lại Champions League khi chỉ còn cách một chiến thắng nữa. HLV tạm quyền Michael Carrick không đưa ra thông tin cập nhật cụ thể nào về hậu vệ trái này, nhưng đã xác nhận rằng toàn đội đều có lực lượng tốt, chỉ có Matthijs de Ligt là vẫn đang phải ngồi ngoài vì vấn đề về lưng.

Cunha đã trở lại tập luyện cùng MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trong buổi họp báo trước trận đấu với kình địch Liverpool, HLV Michael Carrick của MU nói, "Matheus Cunha đã tập luyện được một chút nên chúng tôi vẫn hy vọng. Chúng tôi không chắc chắn, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng. Mata (De Ligt) vẫn đang trong quá trình hồi phục và chưa tham gia trận đấu".

Đây là lần đầu tiên HLV 44 tuổi người Anh dẫn dắt Manchester United đối đầu với Liverpool, khi đội bóng của ông đang hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp trước đội bóng của HLV Arne Slot tại Premier League, sau chiến thắng 2-1 trên sân Anfield hồi đầu mùa giải.

Carrick đang rất hào hứng với trận đấu này, thừa nhận khi còn là cầu thủ, đây luôn là trận đấu ông mong muốn được thi đấu đầu tiên và là trận đấu ông thực sự thích thú khi được tham gia. Trận đấu này là cuộc đối đầu giữa đội xếp thứ ba và thứ tư Premier League, với MU đang nắm giữ khoảng cách ba điểm trước Liverpool.

Carrick vui mừng thông báo Cunha trở lại đội hình MU trong trận đại chiến với kình địch Liverpool. ẢNH: MIRROR/GETTY

HLV Carrick của MU nói, "Đây chắc chắn là một trong những trận đấu yêu thích nhất của tôi. Đây là một trận đấu nổi bật, có những trận đấu lớn và những cuộc đối đầu gay cấn với các đội khác nhưng trận này cũng thuộc hàng đỉnh cao. Lịch sử, những thăng trầm, sự hồi hộp, tính giải trí và cảm xúc đã làm nên một trận đấu thực sự đặc biệt.

Điều đó cho thấy sự tiến bộ của toàn đội và việc họ ngày càng mạnh mẽ hơn khi bước vào trận đấu này với vị trí tốt như vậy. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tình hình ở giải đấu và mức độ cạnh tranh gay gắt. Đây chỉ là một trận đấu duy nhất, họ là một đội bóng mạnh, họ đã vô địch Premier League năm ngoái. Chúng tôi coi đây là một trận đấu đơn lẻ và vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại là như vậy".