Carrick cần học hỏi Sir Alex Ferguson để dẫn dắt MU mùa tới 01/05/2026 13:59

Michael Carrick đã dẫn dắt MU thắng 9 trong 13 trận tại Premier League kể từ khi trở thành HLV tạm quyền, nhưng mùa giải tới đội chủ sân Old Trafford sẽ trở lại đấu trường châu Âu với lịch thi đấu dày đặc hơn. Steve Bruce đã chơi 417 trận cho MU, tất cả đều dưới sự dẫn dắt của người thầy huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Steve Bruce là người đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh sau khi đeo băng đội trưởng Manchester United trong mùa giải đầu tiên 1992 - 1993. Sau khi giải nghệ, huyền thoại của Manchester United Steve Bruce bắt đầu sự nghiệp huấn luyện kéo dài 27 năm, dẫn dắt 1.094 trận đấu tại hàng chục CLB.

Steve Bruce cho rằng, ngoại trừ việc huấn luyện đội tuyển quốc gia, sự nghiệp của ông trên băng ghế chỉ đạo đã kết thúc, nhưng hy vọng rằng một cựu cầu thủ của Manchester United khác sẽ là người có tài năng huấn luyện đưa "Quỷ đỏ" trở lại đỉnh cao.

Michael Carrick nhiều khả năng sẽ tiếp tục dẫn dắt MU mùa tới. ẢNH: AMA

“Tôi thực sự hy vọng Michael Carrick sẽ được dẫn dắt Manchester United chính thức", Steve Bruce chia sẻ, “Carrick chắc chắn đã đặt mình vào vị trí thuận lợi nhất. Carrick có được vị trí này vì anh ấy đã từng ở đó và thi đấu cho Manchester United. Vì vậy, tôi hy vọng Carrick sẽ được bổ nhiệm chính thức vào mùa giải tới".

Michael Carrick có số lần ra sân thi đấu cho MU với tư cách cầu thủ nhiều hơn cả Steve Bruce, tổng cộng 464 trận trước khi anh rời đi vào năm 2018. Hơn 300 trong số đó là trong bảy mùa giải Carrick thi đấu dưới sự dẫn dắt của Fergie, và Steve Bruce biết rằng tầm ảnh hưởng đó là kinh nghiệm vô giá đối với những cầu thủ muốn theo đuổi sự nghiệp huấn luyện.

Và Steve Bruce tiết lộ rằng thần chiến thắng là bài học lớn nhất mà ông học được từ người sếp cũ của mình. “Sir Alex Ferguson rất coi trọng sự chuẩn bị", Steve Bruce nói, "Tôi nghĩ Fergie cũng là người khởi xướng việc xoay vòng đội hình - khoảng 25-30 năm trước, ông ấy là người đầu tiên thay đổi đội hình.

Hồi đó chuyện xoay tua đội hình là chưa từng có. Nhưng mọi thứ đều rất tỉ mỉ. Giờ thì điều đó xuất hiện ở các CLB lớn, đặc biệt là trên toàn thế giới, với giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Sir Alex đã nắm quyền kiểm soát, nhưng ông ấy rất chú trọng đến khâu chuẩn bị. Đó là yếu tố then chốt. Về mặt chiến thuật, nhưng đặc biệt là về thể lực, giai đoạn tiền mùa giải và tất cả những thứ khác. Tuy nhiên, tinh thần của Fergie luôn là hướng đến chiến thắng.”

Sir Alex Ferguson thường nói, "Chúng ta là Manchester United và chúng ta là đội bóng xuất sắc nhất, các bạn là những cầu thủ giỏi nhất, và chúng ta phải chứng minh điều đó mỗi tuần. Nhân tiện, cả thế giới không thích chúng ta, nhưng chúng ta phải đảm bảo mình luôn nỗ lực hết mình". Ông ấy rất tỉ mỉ trong khía cạnh đó".

Nổi tiếng là vậy, bất chấp tất cả những thành công của mình cùng đội bóng mạnh nhất nước Anh trong những năm 1990, Steve Bruce chưa bao giờ được khoác áo đội tuyển Anh chính thức, nhưng ông sẽ cổ vũ cho đất nước tại World Cup 2026 mùa hè này, mặc dù ông lo sợ các cầu thủ Anh bị kiệt sức, một vấn đề mà ông hiểu rất rõ từ thời gian dài làm HLV.

Sir Alex Ferguson và Michael Carrick đã cùng nhau giành nhiều danh hiệu tại Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Steve Bruce nhận định về World Cup 2026, “Đội tuyển Pháp lại rất mạnh. Đội tuyển Tây Ban Nha cũng vậy, và bạn không bao giờ có thể loại trừ một trong những đội Nam Mỹ. Đội tuyển Anh chắc chắn có cơ hội vô địch World Cup nhờ những cầu thủ mà chúng ta đang có.

Tôi chỉ có một suy nghĩ về tất cả các cầu thủ chơi ở Ngoại hạng Anh. Họ đã chơi quá nhiều trận bóng đá đến nỗi bạn chỉ mong họ đủ sung sức. Họ chơi vào thứ Bảy, thứ Ba, thứ Bảy liên tiếp. Công chúng nghĩ rằng họ sẽ ổn thôi, nhưng sau mùa giải, họ đã kiệt sức. Họ đã chơi 60 hoặc 70 trận trong 1 mùa giải, và sau đó họ phải chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh. Nhưng với đội hình hiện có, chúng tôi chắc chắn có cơ hội vô địch World Cup".

Còn về tương lai của chính Steve Bruce thì sao? Ông nói, “Không bao giờ nói không bao giờ, nhưng tôi tin rằng thời gian làm HLV của tôi đã kết thúc. Tôi thực sự rất thích công việc đó, nhưng đến một lúc nào đó bạn phải dừng lại. Có lẽ là một công việc dẫn dắt tuyển quốc gia nào đó. Tôi đã có cuộc trò chuyện với Liên đoàn bóng đá Ireland vài năm trước. Và trước khi Jamaica chọn HLV Steve McClaren, tôi đã nói chuyện với Liên đoàn bóng đá Jamaica. Cuối cùng họ đã chọn Steve McClaren".