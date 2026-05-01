MU rút khỏi thương vụ Anderson, vạch kế hoạch chiêu mộ ngôi sao thay thế 01/05/2026 12:59

Elliot Anderson của Nottingham Forest là một trong những mục tiêu hàng đầu của MU nhằm tăng cường vị trí tiền vệ phòng ngự ở trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi "Quỷ đỏ" thành Manchester tìm cách thay thế Casemiro, người sẽ rời Old Trafford khi hết hợp đồng vào cuối mùa giải này.

Theo tờ Mirror (Anh), Manchester United không muốn tham gia vào cuộc chiến giành chữ ký của ngôi sao Elliot Anderson của Nottingham Forest với Manchester City. Anderson, 23 tuổi, là mục tiêu của cả hai CLB kình địch cùng thành phố tại Premier League trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tuyển thủ quốc tế người Anh Anderson có một mùa giải ấn tượng khác cùng Nottingham Forest, đội bóng đã chiêu mộ anh từ CLB thời thơ ấu Newcastle với giá 35 triệu bảng hai năm trước. Hiện có thông tin cho rằng Nottingham Forest đang đòi tới 120 triệu bảng cho Anderson, một mức giá mà MU đã từ chối thẳng thừng.

Elliot Anderson đang là trụ cột của Nottingham Forest. ẢNH: MIRROR/GETTY

ESPN đưa tin ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford tin rằng mức giá mà Nottingham Forest đưa ra để bán Anderson đã bị thổi phồng quá mức, vì vậy bất kỳ lời đề nghị đầu tiên nào cũng sẽ thấp hơn mức đó. MU cũng sẵn sàng rút lui nếu sự quan tâm của Man City dẫn đến một cuộc chiến đấu giá.

Bản báo cáo từ ESPN cho biết thêm, MU hy vọng sẽ trang trải chi phí cho bản hợp đồng tiền vệ hàng đầu bằng nguồn tiền thu được từ việc bán các cầu thủ. Andre Onana, Manuel Ugarte, Marcus Rashford và Joshua Zirkzee đều đã được MU rao bán. "Quỷ đỏ" cũng đang chuẩn bị chia tay bộ ba Casemiro, Jadon Sancho và Tyrell Malacia, những người sắp hết hợp đồng.

Với việc Ugarte có khả năng rời khỏi đội theo chân Casemiro, MU dự định sẽ ký hợp đồng với hai tiền vệ, một cầu thủ chạy cánh trái và một hậu vệ trong một mùa hè được dự đoán là rất bận rộn. Giá trị của Anderson thậm chí có thể tăng lên trong thời gian diễn ra World Cup 2026, khi anh đã giành được một suất đá chính trong đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel.

Mặc dù cầu thủ 23 tuổi Anderson còn hợp đồng với Nottingham Forest đến năm 2029, nhưng người ta cho rằng anh không muốn xuống chơi ở Championship. Nottingham Forest hiện đang hơn khu vực xuống hạng 5 điểm nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

Elliot Anderson vẫn giữ kín miệng về tương lai của mình, anh nói trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia Anh hồi tháng Ba: "Rõ ràng là chúng ta có World Cup mùa hè này, vì vậy tất cả sự chú ý của tôi đều tập trung vào giải đấu đó và việc thi đấu cho đội tuyển Anh. Tôi đã đeo huy hiệu của đội tuyển rồi, nên đó là điều tôi đang nghĩ đến lúc này".

MU sẽ không rơi vào cuộc chiến đấu giá với Manchester City trong thương vụ chiêu mộ Elliot Anderson. ẢNH: MIRROR/GETTY

Manchester United có những lựa chọn thay thế cho Elliot Anderson, bao gồm các ngôi sao Premier League như Adam Wharton, Carlos Baleba và Sandro Tonali. Tiền vệ Aurelien Tchouameni của Real Madrid cũng nổi lên như một mục tiêu của "quỷ đỏ" trong những tuần gần đây.

Trong một diễn biến khác, Kobbie Mainoo, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của đội chủ sân Old Trafford, đã đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Manchester United, kéo dài đến tháng 6-2031. Manchester United đang chuẩn bị đưa ra thông báo chính thức.