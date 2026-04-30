'Chia tay MU là quyết định đúng đắn nhất đời tôi' 30/04/2026 07:09

(PLO)- "Tôi rất hạnh phúc vì đã rời MU, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi", đó là câu nói của ai?

Antony trải lòng về cuộc sống sau quãng thời gian khó khăn tại MU. Ngôi sao người Brazil đã mô tả việc rời Old Trafford là quyết định đúng đắn nhất trong đời mình khi anh đang tỏa sáng tại Real Betis. Cầu thủ 26 tuổi Antony nằm trong một nhóm cầu thủ của "quỷ đỏ" thành Manchester bị coi là người thừa và được đưa vào danh sách chuyển nhượng.

Các thành viên khác của "biệt đội bị Manchester United ruồng bỏ" gồm có Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund và cả Marcus Rashford. Mùa hè năm ngoái, Antony đã chuyển hẳn đến Real Betis, nơi anh từng có một thời gian cho mượn thành công trong nửa sau mùa giải trước.

Mặc dù MU chịu một khoản lỗ tài chính đáng kể khi mua Antony từ Ajax với giá khoảng 80 triệu bảng Anh, nhưng sự ra đi của anh lại có lợi cho cả hai bên sau một quãng thời gian đáng thất vọng tại Old Trafford. Cầu thủ người Brazil đang tận dụng tối đa cơ hội khởi đầu mới, dựa trên phong độ ấn tượng mùa này với 13 bàn thắng và 9 pha kiến ​​tạo cho Real Betis.

Antony khẳng định việc rời MU và tiếp tục chơi bóng cho Real Betis là quyết định đúng đắn nhất đời anh. ẢNH: UEFA

Real Betis hiện đứng thứ năm trên bảng xếp hạng La Liga và có thể giành quyền tham dự Champions League nếu La Liga được trao thêm một suất, mặc dù suất đó vẫn có thể thuộc về Bundesliga, dựa trên bảng xếp hạng của liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Chia sẻ về quyết định chuyển từ hợp đồng cho mượn tại Real Betis sang hợp đồng chuyển nhượng chính thức để rời khỏi MU, Antony nói với ESPN Brazil: "Rời MU và ở lại Real Betis là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong đời tôi. Tôi rất hạnh phúc. Gia đình tôi đóng vai trò rất quan trọng trong quyết định này. Nhìn thấy họ hạnh phúc là điều quan trọng. Khi gia đình khỏe mạnh, mọi thứ trên sân sẽ dễ chịu hơn".

Antony hy vọng phong độ hiện tại sẽ giúp anh giành được một suất trong đội tuyển Brazil của Carlo Ancelotti tham dự World Cup 2026. Antony nói: "Ước mơ lớn nhất của tôi là được chơi ở World Cup, nhưng tôi phải làm tốt phần việc của mình, nỗ lực hết sức. Được khoác áo đội tuyển quốc gia chỉ là hệ quả tất yếu. Tôi thực sự muốn trở lại, để thi đấu ở kỳ World Cup thứ hai của mình. Được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia luôn là mục tiêu của tôi".

Antony rất khát khao tham dự World Cup 2026 cùng tuyển Brazil. ẢNH: MIRROR/GETTY

Năm ngoái, Antony cũng trải lòng, tiết lộ anh đã trở thành một con người mới sau quãng thời gian không mấy hạnh phúc tại MU. Ngôi sao người Brazil Antony chia sẻ với trang web của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), "Antony mới là người đã học hỏi từ những khó khăn, tôn trọng quá trình và tìm thấy niềm vui khi được chơi bóng trở lại.

Hôm nay, tôi có thể tự hào nói rằng tôi đang sống cuộc sống tốt đẹp nhất của mình, ở nơi tôi đã chọn để định cư cùng vợ con, tại một thành phố đã chào đón chúng tôi bằng vòng tay rộng mở và giúp tôi tìm thấy sự bình yên. Sự bình yên mà tôi tìm thấy ngoài sân cỏ đã tác động tích cực đến phong độ thi đấu của tôi trên sân. Tôi cảm thấy trưởng thành hơn, ý thức hơn về trách nhiệm của mình và vui vẻ hơn trong mỗi buổi tập, cũng như trong trận đấu".