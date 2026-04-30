Kịch tính cuộc đua giành suất lên hạng Premier League 30/04/2026 14:46

Cuộc đua giành suất thăng hạng trực tiếp lên Premier League đã bước vào ngày cuối cùng của mùa giải sau một trận đấu đầy kịch tính tại sân St Mary's mà Ipswich Town xuất sắc cầm hòa đối thủ cạnh tranh trực tiếp Southampton 2-2 ở vòng áp chót Championship.

Ipswich đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 muộn ở phút 87 để tiến gần hơn đến suất thăng hạng Premier League trực tiếp từ Championship và chấm dứt hy vọng chen chân vào top hai của Southampton. Đội bóng có biệt danh "Tractor Boys" gần như đã chắc suất thứ hai nếu giành chiến thắng tại St Mary's, nhưng với việc hai đội hòa nhau, Ipswich sẽ phải thắng trận đấu cuối cùng của mùa giải để hoàn thành mục tiêu.

Wes Burns đã đưa Ipswich vươn lên dẫn trước 1-0 bằng một cú sút mạnh mẽ sau một pha phòng ngự thiếu chắc chắn của đội chủ nhà Southampton. Nhưng lợi thế dẫn trước của họ không kéo dài được lâu, khi cú đá phạt của Ryan Manning chạm người đổi hướng và đánh bại thủ môn Christian Walton của Ipswich, gỡ hòa 1-1 cho Southampton.

Manning dâng cao phản công và kiến ​​tạo cho Larin ghi bàn thắng tưởng chừng như là bàn thắng quyết định ở phút 80 với một pha dứt điểm điềm tĩnh nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Nhưng Jack Clarke hóa thành người hùng của Ipswich, sút bóng vào góc dưới khung thành ghi bàn, giúp đội bóng của HLV Kieran McKenna giành được một điểm. Cầu thủ dự bị này suýt chút nữa đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng, nhưng Daniel Peretz đã có một pha cứu thua xuất sắc ở những phút cuối.

Ipswich Town (áo trắng) xuất sắc cầm hòa đối thủ cạnh tranh trực tiếp Southampton 2-2. ẢNH: MIRROR/GETTY

Điều đó có nghĩa là Southampton sẽ phải chấp nhận vị trí đá play-off, trong khi Ipswich, Millwall và Middlesbrough là ba đội có cơ hội giành vị trí thứ hai vào ngày cuối cùng của mùa giải. Giải Championship có 2 đội dẫn đầu giành suất trực tiếp thăng hạng lên Premier League và Coventry City đã vô địch sớm lấy suất đầu tiên với 92 điểm. 4 đội từ thứ 3 đến thứ 6 sẽ đá play-off tranh suất thăng hạng Premier League còn lại.

Ipswich đứng thứ hai với 81 điểm nhưng cần phải đánh bại QPR vào thứ Bảy ở vòng cuối Championship để chắc suất thăng hạng. Southampton vẫn giữ vị trí thứ năm với 77 điểm, sau Middlesbrough với 79 điểm, trong khi Millwall đứng thứ ba với 80 điểm.

Vào ngày cuối cùng của mùa giải, Southampton sẽ hành quân đến Preston trước khi tập trung vào vòng play-off. Chuỗi 20 trận bất bại của Southampton đã bị Manchester City chấm dứt tại Wembley ở bán kết FA Cup, nhưng họ đã đáp trả một cách đầy phong cách trước đối thủ cạnh tranh thăng hạng Ipswich, tạo nên 20 phút cuối trận đầy hấp dẫn.

Dù không thể thắng Ipswich, một suất vào vòng play-off là phần thưởng xứng đáng cho Southampton, đội bóng đã khởi đầu mùa giải khá chật vật. Khi HLV Eckert tiếp quản Southampton vào ngày 2 tháng 11 năm ngoái, đội bóng đang đứng thứ 21 tại Championship sau khởi đầu mùa giải tệ hại dưới thời Will Still.

Cựu trợ lý HLV của Manchester United Kieran McKenna đang dẫn dắt Ipswich rất tốt. ẢNH: MIRROR/GETTY

HLV 33 tuổi Eckert đã làm nên điều kỳ diệu trong vai trò HLV đầu tiên của mình, dẫn dắt Saints leo lên bảng xếp hạng. Và với phong độ cao nhất Championship thời điểm này, Southampton hoàn toàn có thể giành suất thứ ba thăng hạng lên Premier League, dù họ phải đá play-off với 3 đội bóng khác.

Trong khi đó, mùa giải trước, Ipswich đứng thứ 19, trong khi Southampton đứng thứ 20 tại Premier League, và mùa này Ipswich luôn nằm trong nhóm các đội còn lại có thành tích tốt nhất, xếp sau Coventry. Ipswich vẫn là ứng cử viên nặng ký cho vị trí thứ hai, và sẽ tiếp đón QPR, đội bóng tầm trung không còn mục tiêu thi đấu nào, vào thứ Bảy, là cơ hội lớn cho Ipswich ở lại đấu trường cao nhất của bóng đá Anh.

Millwall sẽ tiếp đón Oxford, đội bóng vừa xuống hạng, trong khi Boro có lịch thi đấu khó khăn nhất khi phải làm khách trên sân của Wrexham, đội đang xếp thứ sáu (70 điểm). Wrexham cần một chiến thắng để chắc chắn vị trí thứ sáu, vị trí cuối cùng dự play-off. Hull City (70 điểm) và Derby County (69 điểm) vẫn còn cơ hội giành suất đá play-off cuối cùng.