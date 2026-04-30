Siêu sao giá 89 triệu bảng của Chelsea kháng cáo lệnh cấm thi đấu 4 năm 30/04/2026 13:46

Mykhailo Mudryk bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đình chỉ thi đấu vào tháng 12 năm 2024 sau khi không vượt qua được bài kiểm tra doping khi dương tính với chất cấm. Tiền vệ cánh người Ukraine của Chelsea này kháng cáo án phạt cấm thi đấu 4 năm của FA, vụ việc sử dụng doping của anh hiện đã được chuyển đến Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Theo football.london, sau khi Mykhailo Mudryk nộp đơn kháng cáo, vụ việc đã được chuyển đến CAS, với các báo cáo cho biết "các văn bản đệ trình" đã được trao đổi. Thời gian cho phiên điều trần vẫn chưa được ấn định, nhưng được biết Chelsea sẽ để quá trình pháp lý diễn ra đầy đủ trước khi quyết định bước đi tiếp theo của mình.

Cầu thủ chạy cánh người Ukraine Mykhailo Mudryk lần cuối khoác áo Chelsea vào tháng 11 năm 2024 tại UEFA Conference League, trước khi sự nghiệp thi đấu của anh đột ngột kết thúc do "kết quả bất thường trong một cuộc kiểm tra nước tiểu định kỳ".

Mykhailo Mudryk đã không thi đấu cho Chelsea từ cuối năm 2024 đến nay. ẢNH: MIRROR/GETTY

Vào thời điểm đó, người phát ngôn của FA cho biết: "Chúng tôi xác nhận rằng Mykhailo Mudryk đã bị buộc tội vi phạm quy định chống doping vì có mặt và/hoặc sử dụng chất cấm, theo Điều 3 và 4 của Quy định chống doping của FA. Vì đây là vụ việc đang được điều tra, chúng tôi hiện chưa thể bình luận thêm".

Sau khi bị FA chính thức buộc tội vào tháng 6 năm 2025, Mykhailo Mudryk đang chờ đợi kết quả của cả vụ kiện và kháng cáo. Anh có thể phải đối mặt với án cấm thi đấu lên đến bốn năm vì vi phạm các quy định chống doping.

Mykhailo Mudryk hiện đang tập luyện 1 mình, tránh xa sự chú ý của công chúng. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trong một tuyên bố được đưa ra vào năm 2024, Mudryk mô tả việc dương tính với chất cấm là một "cú sốc hoàn toàn" và khẳng định anh "không làm gì sai". Chelsea đã tiến hành cuộc điều tra nội bộ riêng và từ chối cho phép cầu thủ 25 tuổi người Ukraine này tập luyện cùng đội một kể từ khi bị đình chỉ thi đấu lần đầu.

Mykhailo Mudryk gia nhập Chelsea từ Shakhtar Donetsk năm 2023 với mức phí chuyển nhượng lên tới 89 triệu bảng Anh. Trong 73 lần ra sân, tiền vệ cánh 25 tuổi này đã ghi được 10 bàn thắng và có 11 pha kiến ​​tạo. Kể từ khi bị đình chỉ thi đấu, Mykhailo Mudryk hầu như tránh xa sự chú ý của công chúng, tập luyện riêng biệt với đội hiện tại để duy trì thể lực.