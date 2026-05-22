Ronaldo bật khóc 22/05/2026 11:15

Al Nassr đã giành chức vô địch Saudi Pro League của Saudi Arabia lần đầu tiên kể từ khi Cristiano Ronaldo gia nhập CLB vào năm 2022, sau khi đánh bại Damac với tỷ số 4-1 vào hôm nay 22-5 để chính thức đăng quang ngôi vô địch.

Cristiano Ronaldo, trong niềm nhẹ nhõm tột cùng, đã bật khóc trước khi cuối cùng cũng được chạm tay vào chiếc cúp vô địch Giải bóng đá chuyên nghiệp Saudi Arabia. Al Nassr vô địch sau chiến thắng vang dội 4-1 trên sân nhà trước Damac vào thứ Năm, trong đó đội trưởng của người Bồ Đào Nha đã lập cú đúp.

Ronaldo, 41 tuổi, đã trải qua một quãng thời gian chờ đợi đầy gian truân để giành được danh hiệu lớn đầu tiên tại Saudi Arabia, bao gồm cả việc Al Nassr vừa thua trận chung kết AFC Champions League 2. Đó là nỗi đau thứ hai mà đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha phải chịu đựng trong vòng năm ngày.

Ronaldo bật khóc sau khi trút bỏ mọi gánh nặng giúp Al Nassr vô địch. ẢNH: X

Trong trận đấu áp chót của mùa giải gặp đội xếp thứ hai Al Hilal, đội bóng của CR7 chỉ còn vài giây nữa là giành chức vô địch trước khi để thủng lưới bàn gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ do một sai lầm của thủ môn. Ronaldo và các đồng đội sau đó phải chờ đến ngày cuối cùng, nhưng giờ đây Al Nassr đã chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Sau khi Sadio Mane và Kingsley Coman giúp Al Nassr dẫn trước 2-0, Damac đã đe dọa lật ngược tình thế bằng một bàn thắng trên chấm phạt đền trước phút thứ 60 gỡ lại 1-2. Nhưng chỉ trong vòng năm phút, Ronaldo đã ghi liền 2 bàn thắng, trong đó có pha đá phạt đẹp mắt, cùng 1 pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm tung nóc lưới đối phương ấn định chiến thắng 4-1.

HLV Jorge Jesus đã thay Ronaldo ra ở những phút cuối trận và người ta có thể thấy anh bật khóc khi ngồi trên băng ghế dự bị. Cú đúp của Ronaldo cũng giúp anh đạt 974 bàn thắng trong sự nghiệp, và anh vẫn đang tiếp tục theo đuổi cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng.

Ronaldo hiện đã giành được 8 chức vô địch quốc gia trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng đã ký hợp đồng với Al Nassr vào tháng 12 năm 2022 sau khi rời Manchester United trong bầu không khí đầy tranh cãi.

CR7 ôm cúp vô địch Saudi Pro League. ẢNH: EPA

Mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch trong hai mùa giải trọn vẹn đầu tiên của Ronaldo, nhưng lần thứ ba đã mang lại may mắn, khi Jesus dẫn dắt Al Nassr giành chức vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên nắm quyền. Đây cũng có thể là mùa giải cuối cùng của HLV 71 tuổi này, khi ông quyết định rời Al Nassr khi hợp đồng hết hạn vào tháng tới.

Cristiano Ronaldo dự kiến ​​sẽ ở lại Saudi Arabia đến năm 2027, sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm với mức lương hậu hĩnh vào mùa hè năm ngoái. Nhưng anh biết ngày mình giải nghệ không còn xa nữa.

Nhà vô địch Saudi Pro League gọi tên Al Nassr. ẢNH: EPA

Tháng trước, Cristiano Ronaldo thừa nhận: "Sự nghiệp của tôi sắp kết thúc rồi. Hãy tận hưởng từng trận đấu. Tôi tiếp tục thi đấu không chỉ cho thế hệ này, mà còn cho thế hệ trước và thế hệ tiếp theo.

Tôi tận hưởng từng ngày, từng trận đấu, từng năm, ngay cả khi sự nghiệp của tôi đang tiến gần đến hồi kết. Đó là sự thật. Sự nghiệp của tôi thật rực rỡ và tôi muốn duy trì điều đó. Tôi vẫn tận hưởng nó, vẫn ghi bàn… nhưng trên hết, điều quan trọng nhất là chiến thắng".