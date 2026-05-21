6 suất chơi Champions League của bóng đá Anh gồm những ai? 21/05/2026 13:45

(PLO)- Chức vô địch Europa League của Aston Villa đang tạo ra hiệu ứng dây chuyền đáng chú ý trong cuộc đua giành vé tham dự Champions League mùa sau của các CLB Ngoại hạng Anh.

Sau khi bước lên ngôi ở đấu trường châu Âu, đội bóng của HLV Unai Emery đã chắc suất góp mặt tại Champions League, bất kể vị trí cuối cùng của họ tại Premier League ra sao.

Điều này khiến cục diện nhóm đầu Ngoại hạng Anh trở nên khó lường hơn trước vòng đấu hạ màn. Aston Villa hiện vẫn đang có lợi thế trong cuộc đua tốp 4, nhưng họ sẽ phải đối đầu Manchester City ở trận cuối mùa. Nếu Villa sảy chân, cơ hội sẽ mở ra cho Liverpool, đội đang bám sát phía sau.

Liverpool của HLV Arne Slot hiện đứng thứ năm và kém Villa 3 điểm. Tuy nhiên, The Reds lại có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Vì vậy, nếu Liverpool đánh bại Brentford tại Anfield vào ngày 24-5, đồng thời Aston Villa thất bại trước Man City, đội bóng vùng Merseyside sẽ vượt lên chiếm vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Aston Villa vô địch Europa League là chắc chắn có suất chơi Champions League mùa sau. Ảnh: EPA.

Kịch bản này cũng mang đến hy vọng lớn cho Bournemouth. Trong trường hợp Aston Villa rơi xuống vị trí thứ năm nhưng vẫn đã có vé Champions League nhờ chức vô địch Europa League, suất dự cúp châu Âu sẽ mở rộng cơ hội cho đội xếp ngay phía sau. Bournemouth vì thế có thêm động lực rất lớn trong chuyến làm khách trước Nottingham Forest.

Nếu giành trọn 3 điểm, Bournemouth sẽ đạt mốc 59 điểm và gần như khóa chặt vị trí thứ sáu. Khi đó, Brighton & Hove Albion dù thắng Manchester United cũng không thể vượt qua The Cherries. Từ chỗ chỉ cạnh tranh nhóm dự cúp châu Âu, Bournemouth bất ngờ đứng trước viễn cảnh mơ mộng hơn nhiều.

Cuộc cạnh tranh tốp 6 của giải Ngoại hạng Anh vẫn rất khó lường. Ảnh: EPA.

Chức vô địch của Aston Villa vì vậy không chỉ là dấu mốc lịch sử sau 44 năm chờ đợi, mà còn khiến vòng cuối Ngoại hạng Anh trở thành màn đấu trí nghẹt thở.

Liverpool phải thắng để chen chân vào tốp 4, Bournemouth phải tự cứu hy vọng của mình, còn Aston Villa dù đã có vé Champions League vẫn có thể làm đảo lộn cả cuộc đua chỉ bằng một cú sảy chân.