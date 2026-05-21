Đội bóng Triều Tiên tiếp tục ở lại Hàn Quốc 21/05/2026 11:03

(PLO)- Đội bóng Triều Tiên Naegohyang đánh bại Suwon ngay tại Suwon để vào chung kết cùng đại diện Nhật - Tokyo Verdy Beliza.

Dù Suwon FC được đá sân nhà, nhưng các cô gái Hàn Quốc đã không thể đánh bại được CLB Naegohyang đến từ Triều Tiên. Đội bóng Triều Tiên ở lại Hàn Quốc thêm... 4 ngày nữa.

Trận bán kết 2 AFC Champions League nữ giữa chủ nhà Suwon FC gặp Naygohyang, nhà vô địch bóng đá nữ Triều Tiên có trụ sở tại Bình Nhưỡng đã thắng để ghi danh vào bán kết.

Naegohyang (trắng) đánh bại Suwon 2-1 giành quyền vào chung kết với Tokyo Verdy Beliza. Ảnh:AFC

Ở vòng bảng, bảng C đá tập trung tại Rangon, Naegohyang cũng từng đánh bại Suwon 3-0. Hai đội bóng Triều Tiên và Hàn Quốc lại tái đấu ở bán kết và lần này ngay trên chính sân nhà của Suwon, Naegohyang một lần nữa thắng Suwon.

Sân Tổ hợp Suwon có sức chứa 7.087 người đã nêm chặt khán giả vào sân khi vé phát hành trong vòng 5 ngày là hết sạch. Hai đội đã cống hiến một trận cầu thật đẹp.

Phút 49 ngoại binh đến từ Nhật Bản Suzuki mở điểm cho chủ nhà Suwon cùng một thế trận lấn lướt. Tuy nhiên vào các phút 55 và 67 thì lần lượt Choi Kum-ok và Kim Kyong-yong ghi bàn giúp Naegohyang vượt lên dẫn 2-1. Bị thua ngược, Suwon tăng tốc và gia tăng áp lực nhưng gặp phải sự kháng sự và phòng ngự rất kín kẽ từ đối thủ khiến Suwon không thể ghi thêm bàn thắng, chấp nhận đồng hạng ba.

Nhìn vào thành phần lực lượng hai đội có sự khác biệt rất lớn. Phía Suwon có nhiều ngoại binh, còn Naegohyang thì toàn cầu thủ nội Triều Tiên.

Ở trận bán kết thứ nhất, đại diện Nhật Bản Tokyo Verdy Beliza đã đánh bại đại diện Úc Melbourne City 3-1.

Trận chung kết giữa Tokyo Verdy Beliza và Naegohyang diễn ra lúc 12 giờ ngày 23-5 trên sân Suwon Complex.

Trận bán kết 1, Tokyo Verdy Beliza (xanh lá) thắng Melbourne City 3-1. Ảnh: AFC

Cách đây 5 ngày, hai đội trẻ Triều Tiên và Nhật Bản cũng góp mặt ở trận chung kết U-17 nữ châu Á tại Tô Châu, Trung Quốc. U-17 Nhật Bản hành trình vào chung kết ghi 28 bàn và giữ sạch mành lưới. Tuy nhiên ở trận chung kết thì Triều Tiên hủy diệt Nhật Bản đến 5-1.

Hãy chờ trận chung kết cấp CLB sắp tới giữa hai đại diện nữ Triều Tiên và Nhật Bản.

Naegohyang đã lên kế hoạch rất chu đáo cho chuyến đến Hàn Quốc trong kế hoạch giao lưu, tiếp xúc và ra về. Nếu thua ở bán kết thì sáng hôm sau họ lên máy bay về Triều Tiên ngay, còn vào chung kết thì đá chiều 23-5 và sáng 24 rời Suwon về Bình Nhưỡng. Trong ba ngày chờ chung kết, Naegohyang cũng sẽ có những cuộc giao lưu với các tổ chức xã hội.