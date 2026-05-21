Chuyển nhượng MU: Hi sinh 1 cầu thủ, mua ngôi sao giá 50 triệu bảng 21/05/2026 07:09

(PLO)- Tin tức chuyển nhượng của MU: Michael Carrick chuẩn bị tham gia cuộc chiến chuyển nhượng trị giá 50 triệu bảng Anh, và một cầu thủ khác được cho là sẽ phải hy sinh để hoàn tất thương vụ.

MU được cho là đang quan tâm đến một số cầu thủ trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa hè. "Quỷ đỏ" thành Manchester có thể bắt đầu tập trung vào kỳ chuyển nhượng mùa hè khi mùa giải sắp kết thúc. Đội chủ sân Old Trafford đã chắc suất ở vị trí thứ ba tại Premier League và sẽ trở lại Champions League mùa giải tới.

Michael Carrick đã thành công với vai trò HLV tạm quyền tại Manchester United và sắp được bổ nhiệm làm HLV chính thức. Vị HLV 44 tuổi người Anh trước đó đã thừa nhận tham gia vào các cuộc thảo luận của CLB trước kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Trong khi việc tìm người thay thế Casemiro sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của MU, Carrick cũng có thể lựa chọn tăng cường lực lượng ở những vị trí khác. MU được cho là đang quan tâm đến hậu vệ Gleison Bremer của Juventus, người mới đây đã được triệu tập vào đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026.

Trong khi đó, có thông tin cho rằng Manchester United sẽ cần bán một trong những cầu thủ hiện tại để hoàn tất thương vụ chiêu mộ mục tiêu chuyển nhượng khác. Dưới đây, tờ Mirror Football (Anh) điểm qua một số câu chuyện nổi bật nhất xung quanh đội chủ sân Old Trafford.

Carrick đã bắt đầu hướng đến kỳ chuyển nhượng đầu tiên tại MU. ẢNH: EPA

Cuộc chiến chuyển nhượng trị giá 50 triệu bảng

Tờ Gazzetta dello Sport của Ý đưa tin ngôi sao của Juventus, Gleison Bremer, đang thu hút sự quan tâm từ MU. Đội bóng của Michael Carrick được cho là đang "theo đuổi anh", cùng với đối thủ Liverpool.

Có thông tin cho rằng cầu thủ 29 tuổi Bremer sẽ "lắng nghe những lời đề nghị khả thi" vào mùa hè, trong bối cảnh CLB thành Turin đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ suất tham dự Champions League mùa tới. Tờ Gazzetta dello Sport đưa tin Juventus sẽ xem xét gia hạn hợp đồng với cầu thủ người Brazil, hiện đang có hiệu lực đến năm 2029 và bao gồm điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 50 triệu bảng Anh.

Dù Bremer được cho là đang hạnh phúc ở Juventus, hậu vệ này cũng được cho là "rất muốn" giành những danh hiệu lớn khi bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Tuyển thủ Brazil đã giành được một Coppa Italia kể từ khi gia nhập Juventus từ Torino vào năm 2022.

Bremer sẽ hướng đến thành công trên đấu trường quốc tế với tư cách là thành viên của đội tuyển Brazil dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti mùa hè này tại World Cup 2026. Ở cấp CLB, trung vệ này đã có 31 lần ra sân cho đội bóng của HLV Luciano Spalletti trên mọi đấu trường.

Ngôi sao của MU bị hy sinh để đổi lấy thương vụ

Sky Sport Deutschland đưa tin MU phải bán Noussair Mazraoui nếu muốn hoàn tất thương vụ chiêu mộ hậu vệ cánh Julian Ryerson của Borussia Dortmund. MU được cho là nằm trong số những đội bóng quan tâm đến tuyển thủ Na Uy này.

Mazraoui có thể phải hi sinh trong thương vụ Manchester United theo đuổi Ryserson. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Ryserson đã có 15 pha kiến ​​tạo trong 31 trận đấu tại Bundesliga mùa này, điều mà theo các nguồn tin "không hề bị bỏ qua" bởi Manchester United. Anh còn hai năm hợp đồng và dự kiến ​​sẽ được định giá khoảng 26 triệu bảng Anh.

Theo báo cáo của Sky Sport Deutschland, MU đang tìm kiếm một hậu vệ phải để cạnh tranh với Diogo Dalot, nhưng bất kỳ động thái nào để chiêu mộ Ryerson đều phụ thuộc vào việc Mazraoui có rời Old Trafford hay không. Mazraoui gia nhập MU từ Bayern Munich vào năm 2024 và đã có 10 lần đá chính ở giải Ngoại hạng Anh mùa này.