MU loại bỏ 10 ngôi sao, với 2 ngoại lệ lớn 03/05/2026 06:40

(PLO)- Roy Keane đã đạt được điều mình mong muốn khi yêu cầu loại bỏ 10 cầu thủ của MU, với hai ngoại lệ lớn.

Cựu đội trưởng của MU Roy Keane đã kêu gọi đội bóng cũ của mình bán 10 cầu thủ vào tháng 12 năm 2023 và hầu hết nhưng không phải tất cả thật sự đã rời Old Trafford. Kể từ khi giải nghệ bóng đá và chuyển sang làm bình luận viên, Roy Keane chưa bao giờ ngại bày tỏ quan điểm của mình về MU.

Khi Keane đưa ra nhận xét đó, Manchester United đang gặp khó khăn dưới thời Erik ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan dẫn dắt "quỷ đỏ" đến vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ 18 bàn thắng được ghi trong 15 trận đầu tiên, trong khi chiến dịch Champions League đáng thất vọng của đội chủ sân Old Trafford đã kết thúc trước Giáng sinh.

Trong một lần xuất hiện trên chương trình The Overlap, Roy Keane được hỏi liệu MU nên giữ lại hay bán đi một số cầu thủ đội một. Ông đã liệt kê 10 cái tên vào danh sách cần bán và đến cuối mùa giải này, chỉ còn Harry Maguire và Diogo Dalot ở lại MU.

Dalot, Maguire, Victor Lindelof, Raphael Varane và Jonny Evans là năm hậu vệ mà cựu danh thủ người Ireland cho là không còn cần thiết ở MU. Varane rời đi vào mùa hè năm 2024, và giải nghệ vài tháng sau đó sau một thời gian ngắn thi đấu cho Como, trong khi Evans và Lindelof đều ra đi vào cuối mùa giải 2024 - 2025.

Roy Keane từng khuyên MU bán 12 cầu thủ, và kể từ đó, 10 người đã rời Old Trafford. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ở tuyến giữa, Keane không muốn sử dụng Christian Eriksen và Sofyan Amrabat. Tiền vệ người Ma-rốc Amrabat đã không thể chuyển đến đội bóng chính thức sau một năm cho mượn, trong khi Eriksen hiện đang thi đấu ở Đức cho Wolfsburg sau khi ít được sử dụng vào mùa giải cuối cùng khoác áo MU.

Ở tuyến trên, Keane đã chuẩn bị tinh thần để chứng kiến ​​Antony, Anthony Martial và Jadon Sancho đều ra đi. Martial rời MU vào năm 2024 và Antony chuyển hẳn đến Real Betis 12 tháng sau đó, sau khi gây ấn tượng trong thời gian cho mượn, trong khi Sancho sẽ cần tìm một CLB mới khi hợp đồng của anh hết hạn vào mùa hè này.

Bất chấp những lo ngại của Keane, Dalot đã chứng minh giá trị của mình thông qua khả năng thích ứng. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã chơi ở vị trí hậu vệ cánh hoặc tiền vệ cánh phải và trái. Dalot được các HLV ở MU tin tưởng vì thể lực ổn định, có thể sử dụng anh trong những thời điểm quan trọng.

Maguire là một trường hợp khác mà tương lai tại Old Trafford không phải lúc nào cũng chắc chắn, khi Keane từng tuyên bố vào năm 2023 rằng MU "cần một trung vệ tốt hơn". Tuy nhiên, những màn trình diễn rất tốt của tuyển thủ Anh dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick đã giúp anh được gia hạn hợp đồng.

Maguire đã lấy lại phong độ đỉnh cao tại Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Harry Maguire 33 tuổi, người gia nhập MU từ Leicester City với mức phí chuyển nhượng cao vào năm 2019, đã bình phục chấn thương kịp thời để tỏa sáng trong trận đấu đầu tiên của Carrick trên cương vị HLV tạm quyền vào tháng Giêng. Maguire luôn là cầu thủ đá chính kể từ đó và được triệu tập trở lại đội tuyển Anh sau hơn một năm vắng bóng trên đấu trường quốc tế.

Giám đốc bóng đá của Manchester United Jason Wilcox cho biết: "Harry Maguire thể hiện tinh thần và sự kiên cường cần thiết để thi đấu cho Manchester United. Cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp mẫu mực, mang đến kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo vô giá cho đội hình trẻ trung, đầy tham vọng của chúng tôi".