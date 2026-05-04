Du học sinh Việt Nam đá cúp Kim Sang-sik ở Hàn Quốc 04/05/2026 13:25

Từ ngày 30-4 tại Busan, Hàn Quốc diễn ra giải Cúp Kim Sang-sik, HLV của tuyển Việt Nam sẽ trao danh hiệu cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Giải đấu do hội đoàn du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức. Thành phần cầu thủ tham dự là sinh viên, học sinh Việt Nam đang theo học tại Hàn Quốc. Đây là nỗ lực của những hội đoàn du học sinh Việt Nam đóng góp vào xã hội Hàn Quốc.

Thuyền trưởng tuyển Việt Nam- - HLV Kim Sang-sik sẽ thường xuyên có mặt ở các trận đấu của Cúp KSS. Ảnh: Yonhap

HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam sẽ thường xuyên có mặt tại giải để tham gia các chương trình và nhất là lễ bế mạc. Giải có 16 đội chia làm bốn bảng...Phương châm của giải là “chơi bóng ở Hàn Quốc, cầu thủ Việt Nam hãy biến giấc mơ thành hiện thực”. Đây là giải bóng đá 5 người, mỗi hiệp đấu kéo dài 20 phút.

Đội vô địch nhận giải thưởng 1 triệu won, tương đương 15,5 triệu đồng. Á quân 700 ngàn won. Cầu thủ xuất sắc giải 500 ngàn won.