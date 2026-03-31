Nóng: Đội hình ra sân mạnh nhất của HLV Kim Sang-sik để thắng Malaysia 2-0 31/03/2026 16:17

(PLO)- HLV Kim Sang-sik sẽ tung các ngoại binh nhập tịch chất lượng và những cầu thủ kỳ cựu trở lại để quyết thắng Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia lúc 19 giờ, ngày 31-3 trên sân Thiên Trường sẽ rất quyết liệt. HLV Kim Sang-sik sau khi có những thử nghiệm ở trận giao hữu thắng Bangladesh 3-0 sẽ chọn ra đội hình mạnh nhất để thắng Malaysia.

Ngay trước thềm trận đấu, ông Kim nửa đùa nửa thật với mong muốn chiến thắng đội khách Malaysia 2-0 để làm vui lòng người hâm mộ. Vì thế, ông thầy người Hàn Quốc sẽ tìm mọi cách hiện thực hóa lời hứa đó.

Sự thay đổi trong đội hình tuyển Việt Nam có thể không mang lại bất ngờ, nhưng chất lượng sẽ gia tăng, đặc biệt ở hàng công. Hai cái tên đầu tiên có lợi thế là Nguyễn Xuân Son thông thạo mặt sân Thiên Trường quen thuộc, cùng đối tác ăn ý một thời trong màu áo Nam Định là chân sút Đỗ Hoàng Hên.

Ông Kim có lý do riêng của mình khi đưa Văn Hậu đi họp báo trước cuộc chạm trán Malaysia. Ảnh: VFF.

Trong trường hợp HLV Kim Sang-sik muốn sử dụng cả hai mũi nhọn, ông sẽ chọn Hoàng Hên – Xuân Son. Còn nếu đá một trung phong, Hoàng Hên chơi lùi phía dưới như tiền đạo ảo, kết hợp với Hoàng Đức, Quang Hải và Hai Long.

Đáng chú ý trong mùa hội quân này, các gương mặt kỳ cựu trở lại sẽ được thầy Hàn trọng dụng, như Văn Hậu chơi biên trái, hay Đình Trọng tái xuất đá với Duy Mạnh, Việt Anh ở trung vệ. Biên phải dễ rơi vào tay của cựu binh Xuân Mạnh nhờ duyên ghi bàn.

Thủ thành Văn Lâm sau thời gian dài vắng bóng cũng có khả năng bắt chính ở trận gặp Malaysia để tìm lại một thuở hào hùng.