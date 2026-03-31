Bị loại đau đớn, Malaysia không buông ở Thiên Trường 31/03/2026 11:15

(PLO)- Dù đã chính thức dừng bước tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia vẫn bước vào trận gặp Việt Nam với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ nhằm gỡ gạc danh dự.

HLV Peter Cklamovski khẳng định thất bại ở Asian Cup 2027 không khiến đội bóng suy sụp, mà trái lại đã trở thành chất xúc tác giúp toàn đội Malaysia siết chặt tinh thần và khát khao khẳng định giá trị.

Chiến lược gia người Úc thừa nhận việc bị loại là cú sốc lớn, ảnh hưởng kéo dài suốt nhiều tuần. Tuy nhiên, các cầu thủ không chìm trong thất vọng mà biết cách biến áp lực thành động lực.

Theo ông, điều quan trọng nhất lúc này là kiểm soát những gì đội có thể làm tốt hơn, từ cách tập luyện cho đến thái độ thi đấu trên sân. Malaysia đặt mục tiêu cống hiến một màn trình diễn hết mình ở sân Thiên Trường trong trận cuối cùng của bảng F vào đêm 31-3.

Các học trò của HLV Cklamovski từng thắng Việt Nam 4-0 ở lượt đi Asian Cup 2027 nhưng sau đó bị xử thua ngược 0-3 do sử dụng ngoại binh nhập tịch "lậu". Ảnh: TNST.

HLV Cklamovski xem đây là cơ hội để đội tuyển nhìn lại chính mình, từ góc độ chuyên môn cho đến bản sắc bóng đá quốc gia. Sự chuẩn bị của Malaysia cũng có thêm chiều sâu nhờ những đóng góp chiến thuật từ tiền vệ nhập tịch Endrick Dos Santos, tiền vệ đang khoác áo CLB Công an TP.HCM. Ngôi sao gốc Brazil am hiểu bóng đá Việt Nam sau nhiều năm thi đấu tại V-League.

Ở phía cầu thủ, đội trưởng Dion Cools thể hiện rõ quyết tâm khi xem cuộc đối đầu với Việt Nam như một “trận chiến danh dự”. Anh nhấn mạnh toàn đội luôn hướng đến chiến thắng, bất chấp hoàn cảnh bất lợi. Theo hậu vệ 30 tuổi, đội khách đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và muốn khép lại chiến dịch bằng màn trình diễn tốt nhất.

Đội tuyển Malaysia không muốn trắng tay ở trận cuối. Ảnh: TNST.

Một chi tiết đáng chú ý là Malaysia đã không thể giành chiến thắng trước Việt Nam trên sân khách trong hơn 11 năm qua. Con số này trở thành động lực âm thầm thúc đẩy các cầu thủ trong suốt quá trình chuẩn bị. Cools cho rằng đây là thời điểm thích hợp để phá dớp và chứng minh bản lĩnh.

Trong lúc Malaysia đang trải qua nhiều biến động, trận quyết đấu tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) mang ý nghĩa đặc biệt. Dù đứng thứ 135 thế giới, kém Việt Nam (hạng 103), đội tuyển Malaysia vẫn quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất nhằm lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Đây cũng là cơ hội cho đội khách cứu vãn danh dự và ra quân với tinh thần chưa bao giờ từ bỏ.