Sốc: “Gián điệp” Brazil của Malaysia bật mí cách hạ tuyển Việt Nam 30/03/2026 18:04

(PLO)- Trước thềm trận đấu cuối cùng bảng F vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Malaysia đang đặt kỳ vọng lớn vào tiền vệ nhập tịch Endrick dos Santos, cái tên được xem là “chìa khóa” giúp họ tìm ra cách xuyên phá hàng thủ Việt Nam.

Với kinh nghiệm thi đấu nhiều năm tại V-League, cầu thủ gốc Brazil Endrick dos Santos sở hữu lợi thế đặc biệt khi hiểu khá rõ đội chủ nhà Việt Nam.

Dos Santos 31 tuổi, đang khoác áo CLB Công an TP.HCM, từng góp phần quan trọng trong chiến thắng đậm 4-0 của đội tuyển Malaysia trước Việt Nam ở trận lượt đi năm ngoái, dù kết quả đó sau này đã bị hủy do án phạt từ AFC. Khi đó, khả năng đọc trận đấu và những thông tin anh cung cấp về các cầu thủ Việt Nam được đánh giá là yếu tố hỗ trợ đáng kể cho toàn đội.

Bước vào trận tái đấu, tiền vệ này tiếp tục được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trung tâm trong lối chơi của Malaysia. Anh cho biết bản thân khá quen thuộc với nhiều cầu thủ phía Việt Nam nhờ quãng thời gian thi đấu tại giải quốc nội.

Endrick dos Santos hiểu rõ những đồng nghiệp Việt Nam khoác áo tuyển quốc gia. Ảnh: VPF.

Theo Dos Santos, sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, chân sút đang có phong độ cao, là điểm đáng chú ý nhất trên hàng công đối phương. Bên cạnh đó, anh cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến Hendrio Araujo với tên Đỗ Hoàng Hên, một tiền vệ có khả năng kiến tạo và kiểm soát thế trận rất tốt.

Chia sẻ thêm, Dos Santos tiết lộ anh từng có ba đồng đội tại CLB nằm trong danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam, nhưng cuối cùng đều không được điền tên vì nhiều lý do khác nhau, từ thủ tục nhập tịch chưa hoàn tất cho đến quyết định chuyên môn. Điều này càng cho thấy mức độ hiểu biết của anh về lực lượng đội chủ nhà.

Tiền vệ nhập tịch của Malaysia đang khoác áo CLB Công an TP.HCM. Ảnh: VPF.

Dù Malaysia đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027 sau án phạt gây tranh cãi, tinh thần thi đấu của các cầu thủ vẫn không vì thế mà giảm sút. Dos Santos khẳng định việc khoác áo đội tuyển quốc gia luôn là niềm tự hào lớn, và anh trân trọng từng cơ hội ra sân.

Anh thừa nhận toàn đội không tránh khỏi cảm giác thất vọng sau những gì đã xảy ra, nhưng khẳng định các cầu thủ đã gạt lại nỗi buồn để hướng đến mục tiêu thi đấu hết mình. Với kinh nghiệm, kỹ thuật và sự am hiểu đối thủ, Dos Santos được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố tạo khác biệt, giúp Malaysia khép lại chiến dịch bằng một kết quả tích cực trước Việt Nam.