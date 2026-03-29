Malaysia run rẩy trước màn đòi nợ tại Thiên Trường 29/03/2026 12:41

(PLO)- Cuộc tái đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 đang nóng lên từng giờ, khi cả hai bước vào trận chiến mang đậm màu sắc danh dự lẫn yếu tố “phục hận”.

Trước cuộc tái đấu cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2027, áp lực dường như đang đè nặng nhất lên vai các thủ môn Malaysia, những người gác đền dự báo sẽ phải làm việc hết công suất trước sức tấn công dồn dập từ đội chủ nhà Việt Nam.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam sắp bước vào trận đấu ngày 31-3 trên sân Thiên Trường với sự tự tin cao độ. Sự trở lại của tiền đạo Rafaelson, hiện mang tên Nguyễn Xuân Son, mang đến thêm hỏa lực đáng gờm trên hàng công.

Chân sút gốc Brazil nhập tịch được kỳ vọng sẽ đóng vai trò mũi nhọn trong nỗ lực đòi lại danh dự sau thất bại gây sốc 0-4 trước chủ nhà Malaysia ở lần chạm trán trước đó tại Kuala Lumpur. Dù kết quả trận đấu sau đó bị xử lại thành chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam vì đối thủ sử dụng cầu thủ không hợp lệ, ký ức về trận thua vẫn chưa thể phai mờ.

Tân binh Đỗ Hoàng Hên có khả năng xuyên phá hàng thủ Malaysia. Ảnh: VFF.

Phong độ của tuyển Việt Nam lúc này cũng rất ấn tượng. Họ vừa đánh bại Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu gần nhất tại Hà Nội. Trước đó, đội đã toàn thắng cả 5 trận vòng bảng để sớm giành vé dự Asian Cup 2027 với số điểm tuyệt đối. Sự ổn định về lối chơi và tinh thần đang giúp Việt Nam trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc HLV Kim Sang-sik thử nghiệm Hoàng Hên ở vai trò “số 9 ảo”. Cầu thủ gốc ngoại này đã thể hiện khả năng thích nghi tốt khi di chuyển linh hoạt và tạo ra nhiều phương án tấn công mới. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông đang tìm kiếm vị trí tối ưu để phát huy hết tiềm năng của Hoàng Hên, người vừa nhập tịch vào tháng 10-2025 và được kỳ vọng mang lại sự sáng tạo cho tuyến giữa.

Đội tuyển Malaysia chắc chắn bị loại ngay trước trận tái đấu ở sân Thiên Trường. Ảnh: TNST.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Malaysia bước vào trận đấu với nhiều biến động. Họ không còn sự phục vụ của bảy cầu thủ nhập tịch từng góp mặt ở trận thắng đậm trước Việt Nam trước đây. Dẫu vậy, đội bóng này vẫn giữ được bộ khung quen thuộc và quyết tâm không hề suy giảm.

Thủ môn Azri Ghani khẳng định toàn đội đã chuẩn bị tinh thần cho một trận đấu đầy thử thách. Anh nhấn mạnh rằng bất kỳ ai được trao cơ hội bắt chính, dù là anh hay các đồng đội như Haziq Nadzli hay Ahmad Syihan Hazmi, đều phải sẵn sàng cống hiến hết mình. Trước sức ép từ hàng công Việt Nam, hàng thủ Malaysia chắc chắn sẽ phải trải qua một buổi tối đầy căng thẳng tại Thiên Trường.