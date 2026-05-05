Bruno Fernandes bật khóc vì không được gia nhập Tottenham 05/05/2026 06:09

Tương lai của Bruno Fernandes tại Manchester United vẫn còn bấp bênh, và kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới hứa hẹn sẽ rất sôi động đối với anh. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có mối liên hệ mật thiết trong các kỳ chuyển nhượng và từng bật khóc vì không được chơi bóng tại Premier League.

Bruno Fernandes đã trải qua mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp tại Sporting CP với 32 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa giải 2018 - 2019. Anh dự định gia nhập Tottenham vào mùa hè năm đó nhưng thương vụ đã thất bại.

Đội bóng phía bắc London đã đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng với gã khổng lồ Bồ Đào Nha và các điều khoản cá nhân với Bruno Fernandes. Bộ ba tấn công đáng gờm của Tottenham với Bruno cùng Harry Kane và Son Heung-min đã được kỳ vọng sẽ trở thành hiện thực. Tottenham cuối cùng đã rút khỏi thương vụ vì không đạt được thỏa thuận về phương thức thanh toán phí chuyển nhượng.

Bruno từng bật khóc vì không thể gia nhập Tottenham. ẢNH: MIRROR/GETTY

Theo tờ Daily Mail (Anh), Bruno Fernandes đã khóc khi biết tin tức về việc anh không thể gia nhập Tottenham tại văn phòng của chủ tịch Sporting. Tuy nhiên, tuyển thủ Bồ Đào Nha không phải chờ đợi lâu trước khi cuối cùng cũng đến được giải Premier League, chỉ sáu tháng sau, anh gia nhập Manchester United với giá 47 triệu bảng Anh.

Kể từ khi đến vào năm 2020, cầu thủ 31 tuổi người Bồ Đào Nha đã trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh và có thể nói là bản hợp đồng vĩ đại nhất của MU kể từ khi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson giải nghệ.

Bruno Fernandes đã trải lòng về thương vụ chuyển nhượng thất bại đến Tottenham. Anh nói: "Mùa hè năm đó, có một số tin đồn về việc các CLB Premier League quan tâm đến tôi, nhưng điều duy nhất chắc chắn là Tottenham. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy chuyện đó thật kỳ lạ, nhưng lúc đó tôi rất hào hứng. Một trong những mục tiêu đời tôi là được chơi ở Ngoại hạng Anh.

Tôi cố gắng phớt lờ mọi lời bàn tán, nhưng trong thời đại chúng ta đang sống, với mạng xã hội, điện thoại và tin nhắn, tất nhiên, bạn bè tôi đã cho tôi biết về những tin đồn đó. Là một đứa trẻ đến từ Bồ Đào Nha, bạn không thể không mơ ước được chơi bóng trên những sân vận động lớn ở Anh. Cuối cùng, các CLB không đạt được thỏa thuận và thương vụ đổ bể".

Bruno đã có 19 kiến tạo tại Premier League mùa này. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bruno Fernandes đã ghi 106 bàn thắng và có 70 pha kiến ​​tạo trong 324 trận đấu cho Manchester United, nhưng tương lai của anh tại Old Trafford vẫn chưa rõ ràng. Hợp đồng của anh kéo dài đến năm 2027, với điều khoản gia hạn thêm 12 tháng, và tiền vệ này có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 57 triệu bảng Anh, theo tờ The Telegraph.

Trước đây, Bruno từng nhận được những lời đề nghị khổng lồ từ Saudi Arabia nhưng có thể sẽ ở lại MU sau khi họ giành được suất tham dự Champions League mùa tới bằng chiến thắng 3-2 trước Liverpool ở vòng 35 Premier League. Chỉ còn thiếu hai pha kiến ​​tạo nữa để phá kỷ lục kiến ​​tạo mọi thời đại của Premier League với 20 pha kiến ​​tạo trong một mùa giải, Bruno đang ở đỉnh cao phong độ.

Bruno sẽ ở lại Manchester United nếu Carrick được bổ nhiệm làm HLV chính thức. ẢNH: AFP

Bên cạnh việc đảm bảo suất tham dự các giải đấu châu Âu, tờ Mirror Football đã độc quyền đưa tin rằng việc đội trưởng của MU Bruno ở lại Manchester cũng phụ thuộc vào việc trao cho Michael Carrick vị trí HLV trưởng chính thức.

Manchester United chỉ còn còn ba trận đấu nữa là kết thúc mùa giải 2025/26, những quyết định được đưa ra trong mùa hè này tại Old Trafford có thể sẽ quyết định liệu họ có trở lại cuộc đua giành những danh hiệu lớn nhất của bóng đá cấp CLB vào mùa tới hay không.