Sao Real gãy ngón chân, đau đớn ngồi ngoài trận Siêu kinh điển 03/05/2026 12:46

(PLO)- Dani Carvajal sẽ không thể góp mặt trong trận El Clasico ngày 10-5 sau khi dính chấn thương gãy ngón chân, theo thông báo chính thức từ Real Madrid.

Carvajal gãy ngón chân phải nghỉ dài là tổn thất lớn với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong bối cảnh họ đang chạy đua danh hiệu với Barcelona.

Theo báo chí Tây Ban Nha, hậu vệ phải kỳ cựu này dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng hai tuần. Nếu quá trình hồi phục thuận lợi, anh có thể trở lại ở vòng đấu cuối cùng gặp Athletic Bilbao. Tuy nhiên, việc vắng mặt ở trận Siêu kinh điển khiến Real Madrid mất đi một mắt xích giàu kinh nghiệm ở hàng phòng ngự.

Hiện tại, Real Madrid đang xếp thứ hai tại La Liga và kém Barcelona tới 14 điểm. Trong kịch bản xấu nhất, họ có thể nhìn đối thủ đăng quang ngay cuối tuần này nếu Real Madrid không thể giành trọn điểm trước Espanyol.

Carvajal ngồi ngoài trận Siêu kinh điển. Ảnh: EPA.

Với Carvajal, chấn thương gãy ngón chân lần này càng khiến tương lai của anh trở nên bất định. Hợp đồng của cầu thủ 34 tuổi sẽ hết hạn vào cuối mùa, và El Clasico lẽ ra có thể là lần cuối anh góp mặt trong trận cầu kinh điển.

Sự nghiệp của Carvajal tại Real Madrid rất đồ sộ, với 6 danh hiệu Champions League và 4 chức vô địch La Liga. Ngoài ra, giấc mơ tham dự World Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha của anh cũng đang dần khép lại, khi mùa giải năm nay liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương.