Phát hiện thi thể gần nơi để xe máy của nghi can vụ người phụ nữ bị sát hại 04/05/2026 16:06

(PLO)- Trong khi cơ quan chức năng đang truy tìm người đàn ông 52 tuổi liên quan đến vụ một phụ nữ bị sát hại thì phát hiện một thi thể trên núi.

Ngày 4-5, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể ở khu vực núi Thiên Nhẫn, tỉnh Hà Tĩnh. Do thi thể đang phân huỷ mạnh và trong túi quần áo không có giấy tờ tuỳ thân nên công tác xác định danh tính, lai lịch người này đang gặp khó khăn.

Khu vực phát hiện thi thể có nhiều cây thông.

Khu vực phát hiện thi thể.

Vị trí phát hiện thi thể cách nơi từng phát hiện chiếc xe máy của ông Hà Huy Thập (52 tuổi, trú thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) khoảng 300 m. Người này đang bị cơ quan công an truy tìm để phục vụ điều tra.

Hiện cơ quan điều tra đang khám nghiệm, điều tra vụ việc

Trước đó, tối ngày 27-4, người thân bàng hoàng phát hiện bà Nguyễn Thị Thu H (47 tuổi, trú thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến) bị trọng thương, nằm gục trong nhà. Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện cạnh thi thể có một con dao, trên người nạn nhân có nhiều vết thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Sơn Tiến liền có mặt tại hiện trường phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm, điều tra. Được biết, bà H đã ly hôn chồng, đang ở cùng mẹ ruột.

Những ngày qua, cơ quan công an đang truy tìm ông Thập để phục vụ điều tra.