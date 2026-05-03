Mưa đá to bằng quả trứng gà ở miền núi Nghệ An 03/05/2026 19:18

(PLO)- Tại miền núi Nghệ An, thời tiết đang nóng bỗng xuất hiện mưa đá rơi lộp bộp trên mái tôn, xe ô tô.

Chiều 3-5, xảy ra hiện tượng mưa đá, sấm sét trên địa bàn một số xã miền núi tỉnh Nghệ An khiến người dân lo lắng.

Mưa đá rơi trắng vườn ở miền núi Nghệ An.

Ghi nhận tại xã Thành Sơn (cũ), nay là xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An mưa đá kéo dài nhiều phút. Buổi sáng thời tiết còn nắng nóng, nhưng buổi chiều trời râm mát rồi bất ngờ mưa đá lớn bằng đầu ngón tay, thậm chí như quả trứng gà rơi xuống.

Mưa đá rơi lộp bộp trên mái nhà ở xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An. Video: Nguyễn Na

Những viên đá rơi trúng mái tôn, xe ô tô phát tiếng lộp bộp. Nhiều người dân mang dụng cụ ra nhặt đá và chụp ảnh kỷ niệm. Tại xã Thạch Ngàn (cũ) nay là xã Mậu Thạch cũng xảy ra hiện tượng mưa đá, giông lốc.

Người dân ở xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An nhặt đá lạnh từ vườn. Ảnh: NGUYỄN NA

Chiều tối cùng ngày, trên địa bàn xã Giao Xuân (Nghệ An) xảy ra mưa dông kèm sấm sét. Tại một tuyến đường thuộc Xã Giai Xuân, sét đã đánh trúng một trạm điện làm đứt dây trung thế, rất may không có thiệt hại về người.

Những viên đá kết lại rất lớn. Ảnh: NGUYỄN NA

Tượng tự, trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra mưa đá.

Trước đó, chiều tối 2-5 và sáng 3-5, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội...xảy ra mưa đá, giông lốc, gây thiệt hại nặng về tài sản của người dân.

Trong đó, trên địa bàn xã Phú Lương và Sơn Thuỷ, tỉnh Tuyên Quang có tám người bị thương, nhiều mái tôn của các cơ quan, trường học, nhà dân bị giông lốc làm tốc mái; cây cối, hoa màu của nhân dân bị đổ, hư hỏng lớn.