Rạp xiếc Phú Thọ đón 3.000 khán giả xem miễn phí trong ngày hai ngày lễ 01/05/2026 15:25

(PLO)- Chương trình nghệ thuật chủ đề “Bản hòa ca nghệ thuật rối và xiếc” phục vụ miễn phí, thu hút đông đảo khán giả, tạo điểm nhấn văn hóa trong dịp lễ lớn tại TP.HCM.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026), sáng 1-5, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bản hòa ca nghệ thuật rối và xiếc” được tổ chức tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, góp phần đưa TP.HCM vào sử dụng một thiết chế văn hóa hiện đại.

Không khí nhộn nhịp trước Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ khi người dân, du khách hào hứng theo dõi các tiết mục nghệ thuật đường phố trước giờ biểu diễn.

Tại đây, chương trình mang đến cho khán giả những trải nghiệm đặc sắc, mới mẻ. Đây đồng thời là dịp đánh dấu việc đưa công trình vào khai thác, phục vụ người dân.

Các bạn trẻ hào hứng chuẩn bị đạo cụ, tạo không khí rộn ràng trước giờ biểu diễn.

Đại diện Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM cho biết, hoạt động nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa - nghệ thuật, phục vụ miễn phí người dân, qua đó tạo không gian thưởng thức chất lượng và tăng cường kết nối giữa nghệ sĩ với công chúng.

Người dân đến tham quan rạp xiếc.

Sức hút của chương trình thể hiện rõ khi toàn bộ khoảng 3.000 chỗ ngồi cho hai suất diễn ngày 30-4 và 1-5 đã kín chỗ chỉ sau chưa đầy 5 phút mở đăng ký trên mạng xã hội.

Đông đảo khán giả, trong đó có nhiều gia đình mặc áo cờ đỏ sao vàng, đã đến tham dự trong không khí phấn khởi. Người dân vừa thưởng thức nghệ thuật, vừa khám phá không gian rạp xiếc hiện đại.

Khán giả mãn nhãn với tiết mục xiếc trượt patin “Tình yêu trên đôi giày trượt”.

Trước giờ biểu diễn, khán giả, đặc biệt là các em nhỏ, được giao lưu và chụp ảnh cùng nghệ sĩ. Các em nhận bong bóng tạo hình từ chú hề và quà nhỏ từ nghệ nhân nặn tò he, tạo không khí vui tươi, gần gũi. Mở màn chương trình là tiết mục đánh trống bay kết hợp trình diễn ánh sáng và pháo kỹ xảo sân khấu, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Khán giả thích thú, tương tác với tạo hình tại rạp xiếc.

Tiếp đó, các tiết mục ca múa, xiếc và múa rối được dàn dựng công phu, mang đậm tính nghệ thuật.

Nổi bật có tiết mục xiếc quay thảm “Sắc Sen” - tác phẩm từng đạt giải Nhất tại Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc năm 2021, tôn vinh vẻ đẹp thanh khiết của hoa sen.

Bên cạnh đó, tiết mục múa rối “Ngày mùa” tái hiện sinh động đời sống lao động của người nông dân, gửi gắm tình yêu quê hương qua ngôn ngữ sân khấu dân gian.

Các tiết mục xiếc như “Tạo hình trên thang” hay “Uốn dẻo Phượng Hoàng” gây ấn tượng bởi kỹ thuật điêu luyện, sự dẻo dai và tinh thần phối hợp ăn ý của nghệ sĩ.

Khán giả còn được thưởng thức nghệ thuật loại hình sân khấu dân gian.

Ngoài ra, khán giả còn được thưởng thức nghệ thuật múa rối nước - loại hình sân khấu dân gian độc đáo của Việt Nam có lịch sử từ thế kỷ XI, gắn liền với đời sống văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Tiết mục xe đạp khéo léo được trình diễn trên sân khấu ngập nước, tạo hiệu ứng lung linh, cuốn hút khán giả.

Với nội dung phong phú, hình thức thể hiện đa dạng và chất lượng nghệ thuật cao, chương trình đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân TP.HCM trong dịp lễ lớn.

Trích đoạn vở xiếc “Ký ức Hỏa Thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện” với những màn đu dây đôi mạo hiểm, kịch tính, đan xen chất lãng mạn.