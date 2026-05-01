XSKT Tây Ninh nghiêm cấm đại lý bán vé số qua điện thoại, internet 01/05/2026 17:24

Ngày 1-5, Công ty TNHH MTV XSKT Tây Ninh ban hành thông báo yêu cầu các đại lý vé số trên địa bàn thực hiện nghiêm loạt quy định nhằm ổn định thị trường kinh doanh vé số truyền thống.

Thông báo này triển khai trên cơ sở Công văn số 29/CV-KVMN ngày 18-4-2026 của Ban Thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam. Đồng thời, căn cứ Công văn số 267/XSKT-KD ngày 14-4-2026 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận liên quan đến tình trạng phân phối vé số sai địa bàn.

Thông báo của XSKT Tây Ninh.

Theo đó, Công ty XSKT Tây Ninh nhấn mạnh yêu cầu các đại lý phải chấp hành việc bán vé đúng thị trường miền Nam. Vé số phải phân phối thông qua hệ thống đại lý và bán trực tiếp cho khách hàng.

Đáng chú ý, đơn vị này nghiêm cấm việc phân phối vé qua các kênh như điện thoại (cố định, di động), thiết bị điện tử, internet và các phương tiện viễn thông khác. Quy định này căn cứ Điều 12 Chương III Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, công ty yêu cầu giữ ổn định thị trường, đảm bảo mức giá mua bán vé số truyền thống hài hòa lợi ích giữa đại lý các cấp và người bán vé số dạo.

Đại lý vé số Tây Ninh đối mặt nguy cơ cắt giảm vé nếu vi phạm.

Đại lý vé số Tây Ninh đối mặt nguy cơ cắt giảm vé nếu vi phạm. Ảnh: HD

Một nội dung đáng chú ý khác là việc cấm hàng loạt hình thức khuyến mãi và “biến tướng” trong kinh doanh vé số. Cụ thể, đại lý không được giữ giá bán sai quy định; không tặng vé số miễn phí; không tặng quà bằng hiện vật, tiền hoặc phiếu mua hàng nhằm thu hút khách.

Đồng thời, đại lý không tăng giá trị giải thưởng ngoài cơ cấu đã phát hành; không gắn vé số với chương trình dự thưởng và không triển khai bất kỳ hình thức khuyến mãi nào khác.

Công ty nhấn mạnh các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Thông báo nêu rõ nếu đại lý không thực hiện đúng các nội dung trên, công ty sẽ tiến hành điều chỉnh, cắt giảm lượng vé cung cấp nhằm đảm bảo ổn định thị trường vé số kiến thiết truyền thống. Động thái này cho thấy quyết tâm của Công ty XSKT Tây Ninh trong việc lập lại trật tự kinh doanh và duy trì sự minh bạch của thị trường xổ số khu vực miền Nam.