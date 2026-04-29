Chủ tiệm bánh mì ở Nghệ An phải trả viện phí cho 62 người bị ngộ độc 29/04/2026 17:28

(PLO)- Chủ tiệm bánh mì sẽ bị phạt hành chính và phải trả toàn bộ chi phí điều trị cho 62 khách hàng bị ngộ độc thực phẩm.

Chiều 29-4, Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm ra nguyên nhân khiến 62 người tại xã Diễn Châu nhập viện cấp cứu với triệu chứng nôn ói, đau bụng sau khi ăn bánh mì.

Người dân nhập viện sau khi ăn bánh mì ngày 16 và 17-4.

Kết quả xét nghiệm 7 mẫu bệnh phẩm cho thấy có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella gồm: pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải. Hai mẫu âm tính là giò lợn và tương cà.

Hiện toàn bộ 62 người ăn bánh mì tại tiệm Quỳnh Bakery (khối 4, xã Diễn Châu) và tiệm bánh mì Quỳnh (xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu) đã xuất viện. Hai tiệm này đều do một chủ tại xã Diễn Châu điều hành.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, nguồn lây nhiễm chính có thể là pate và thịt nướng, sau đó lây nhiễm chéo sang các thực phẩm khác. Chủ tiệm bánh mì phải chịu chi phí điều trị cho các nạn nhân. Chính quyền địa phương sẽ lập biên bản xử phạt cơ sở này.

Trước đó, tối 19-4, Sở Y tế Nghệ An phát công văn khẩn đề nghị những người đã mua bánh mì tại các cơ sở trên trong ngày 16 và 17-4 cần theo dõi sức khỏe. Nếu có dấu hiệu bất thường, người dân phải đến ngay cơ sở y tế, không tự xử lý tại nhà.

Từ ngày 17 đến sáng 20-4, có 62 người ăn bánh mì tại đây phải nhập viện. Liên quan vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở Y tế Nghệ An khẩn trương điều tra, xử lý để bảo vệ sức khỏe người dân.