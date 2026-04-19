Hơn 20 người nhập viện sau ăn bánh mì ở Nghệ An: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn 19/04/2026 16:27

(PLO)- Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Nghệ An điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hơn 20 người tại xã Diễn Châu nhập viện cấp cứu với các triệu chứng nôn ói, đau bụng sau khi ăn bánh mì.

Ngày 19-4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế Nghệ An đề nghị khẩn trương điều tra và xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn xã Diễn Châu.

Trước đó, các cơ sở y tế tại địa phương đã tiếp nhận rải rác nhiều bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy và sốt cao. Số lượng người bệnh tăng nhanh vào thời điểm tối ngày 18-4, hiện đang được tập trung điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Các bệnh nhân nhập viện có độ tuổi đa dạng từ 4-85 tuổi. Qua xác minh sơ bộ, trong số các ca bệnh đang điều trị, có khoảng 20 trường hợp cho biết đã ăn bánh mì mua tại một tiệm bánh trên địa bàn xã Diễn Châu.

Ngoài ra, một số bệnh nhân khác có sử dụng các loại thực phẩm khác như bánh ngọt, xoài, dứa, ốc xào nên cơ quan chuyên môn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân cụ thể gây ra vụ việc. Hiện tại, sức khỏe một số người đã dần ổn định nhưng vẫn cần được giám sát y tế do các triệu chứng về đường tiêu hóa.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Nghệ An điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hơn 20 người tại xã Diễn Châu nhập viện cấp cứu với các triệu chứng nôn ói, đau bụng sau khi ăn bánh mì. (Ảnh minh hoạ)

Liên quan đến vụ việc này, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung tối đa nguồn lực để điều trị tích cực cho các bệnh nhân, quyết không để xảy ra tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Song song với công tác điều trị, lực lượng chức năng cần nhanh chóng tổ chức điều tra hiện trường, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định chính xác nguồn cung cấp nguyên liệu và các loại thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh có liên quan, đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân khách quan.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu phía địa phương phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm trong quá trình điều tra. Kết quả kiểm tra và xác minh nguyên nhân cần được công khai rộng rãi để kịp thời cảnh báo, giúp cộng đồng chủ động phòng tránh.

Để ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai, Bộ Y tế đề nghị tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan từ người quản lý đến người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm cần được đẩy mạnh, trong đó đặc biệt chú trọng vào nhóm các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm liên quan đến thức ăn đường phố.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Nghệ An cần thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, quản lý hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn.