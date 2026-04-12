Vụ 108 người nghi ngộ độc: Chủ tiệm bán bánh mì bị phạt 32 triệu đồng 12/04/2026 15:30

(PLO)- Ngoài việc bị phạt hành chính chủ hộ kinh doanh 32 triệu đồng, tiệm bán bánh mì tại số 13 Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh trong 3 tháng.

Ngày 12-4, thông tin từ phường UBND Vũng Tàu, TP.HCM, phường đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà LNBT (chủ hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống - bánh mì kẹp thịt tại số 13 Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu).

Cụ thể, chủ hộ kinh doanh đã có ba hành vi vi phạm hành chính, gồm: Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tổng số tiền phạt hành chính là 32 triệu đồng.

Chủ tiệm bán bánh mì ở phường Vũng Tàu bị phạt hành chính về ba hành vi, trong đó có kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ảnh: KN

Về các tình tiết tăng nặng, theo thông báo của Trạm Y tế phường Vũng Tàu ngày 19-3, tính từ ngày 4-3 đến hết ngày 11-3 ghi nhận tổng số trường hợp liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại tiệm bánh mì nêu trên, đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu, Bệnh viện Tâm Anh là 108 trường hợp (bao gồm trẻ em, người già, phụ nữ mang thai).

Hiện tất cả các trường hợp đã xuất viện, sức khoẻ ổn định.

Về hình phạt bổ sung, phường Vũng Tàu ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh của cơ sở 3 tháng.