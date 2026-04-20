Đề xuất người bệnh ung thư được hỗ trợ đóng BHYT 20/04/2026 14:26

(PLO)- Cử tri kiến nghị ngân sách nhà nước cấp hoặc hỗ trợ BHYT cho một số nhóm người mắc bệnh hiểm nghèo.

Sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV, cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Y tế rà soát, bổ sung người mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là các bệnh ung thư, vào nhóm được ngân sách nhà nước cấp hoặc hỗ trợ mức đóng BHYT đối với người sinh sống ở vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cử tri nhận định việc này giúp thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân và hỗ trợ tài chính y tế khẩn cấp cho các gia đình có người thân mắc bệnh nan y.

Người bệnh ung thư điều trị tại Bệnh viện K. Ảnh: TT

Trả cử tri, đại diện Bộ Y tế cho biết hiện nay các đối tượng chính sách xã hội đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng BHYT là: Người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng được ngân sách nhà nước đóng 100% mức đóng BHYT; người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng.

Đối với trường hợp tham gia BHYT theo hộ gia đình, khi tất cả thành viên trong hộ cùng tham gia thì từ thành viên thứ hai trở đi được giảm trừ dần mức đóng. Cụ thể, người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt đóng bằng 70%, 60%, 50% và 40% mức đóng của người thứ nhất.

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1-7-2025. Nguồn: BHXH Việt Nam

Đối với công dân là người mắc bệnh hiểm nghèo, nếu không thuộc các nhóm nêu trên, đại diện Bộ Y tế cho biết ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét trên cơ sở khả năng cân đối quỹ BHYT và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống chính sách.

Hiện nay, Nghị định 188/2025 quy định, căn cứ khả năng ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, UBND các tỉnh, thành trình HĐND tỉnh, thành quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu và mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng không được hưởng mức hỗ trợ theo quy định hiện hành.