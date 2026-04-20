Hi hữu: Lấy đôi đũa 'mắc kẹt' trong 2 hốc mắt nam thanh niên 20/04/2026 09:07

(PLO)- Nam thanh niên 25 tuổi nhập viện với hai chiếc đũa đâm sâu vào hai hốc mắt, trong đó có chiếc chỉ cách động mạch cảnh 1 mm, nguy cơ tử vong cận kề.

Ngày 20-4, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cho biết vừa phẫu thuật cứu sống nam thanh niên bị hai chiếc đũa đâm sâu vào hai hốc mắt, trong đó có dị vật chỉ cách động mạch cảnh đúng 1 mm.

Cụ thể, người bệnh BTD (25 tuổi, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng bị tai nạn với hai chiếc đũa dài 7-10 cm đâm sâu vào 2 mắt.

Tại thời điểm tiếp nhận, một bên dị vật lộ phần đầu rất ngắn, trong khi bên còn lại nằm sâu hoàn toàn bên trong hốc mắt, không xác định được hướng đi ban đầu. PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức, đánh giá đây là trường hợp tai nạn hết sức hi hữu trong y khoa.

Các bác sĩ nhận định chỉ cần chiếc đũa đi lệch 1 mm là hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ảnh: BVCC

Do tính chất phức tạp, quá trình thăm khám và chẩn đoán được yêu cầu thực hiện hết sức cẩn trọng để tránh các biến chứng đe dọa tính mạng và thị lực.

Để xác định chính xác vị trí và đường đi của dị vật, bệnh viện đã huy động các trang thiết bị cận lâm sàng hiện đại, sử dụng hệ thống chụp CT đa dãy cấp cứu và kỹ thuật dựng hình 3D mạch máu, thần kinh.

ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết dị vật nằm rất sâu dưới sàn hốc mắt, đi sát nhãn cầu bên trái, xuyên ra đằng sau và dừng ngay cạnh các động mạch cảnh lớn cung cấp máu cho vùng đầu mặt cổ. "Dị vật đi thêm 1 mm nữa là có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng", bác sĩ Giang nói.

Trước tình thế nguy cấp, tua trực cấp cứu đã huy động nhiều chuyên khoa cùng tham gia hội chẩn bao gồm: Phẫu thuật hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Phẫu thuật thần kinh, Tim mạch - Lồng ngực, Chẩn đoán hình ảnh và Gây mê hồi sức. Các chuyên gia đã đưa ra các phương án ứng phó với mọi biến chứng có thể xảy ra.

Trong suốt hai giờ phẫu thuật, không khí phòng mổ căng như dây đàn khi các bác sĩ tiến hành rút dị vật từ từ từng mm. Việc thực hiện đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối vì một sai lệch nhỏ cũng có thể gây vỡ mạch máu lớn hoặc làm tổn thương nhãn cầu. Các bác sĩ không chỉ đặt mục tiêu cứu sống bệnh nhân mà còn nỗ lực bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng thị giác.

Sau nỗ lực của ê-kip phẫu thuật, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và có cơ hội hồi phục gần như toàn vẹn về thẩm mỹ cũng như chức năng thị giác. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, vết thương khô và tiến triển tích cực.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà chia sẻ thêm, đối với những trường hợp chấn thương vùng đầu mặt cổ nghi ngờ có dị vật, đặc biệt liên quan đến mắt, sọ não hoặc mạch máu lớn, người bệnh cần được chuyển ngay đến cơ sở y tế chuyên sâu. Việc thăm khám kịp thời bằng phương tiện hiện đại và sự phối hợp đa chuyên khoa đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống và bảo tồn chức năng cho người bệnh.