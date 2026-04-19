Thực phẩm ăn dặm nghi chứa thuốc chuột: Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương rà soát 19/04/2026 23:04

(PLO)- Bộ Y tế cảnh báo khẩn, yêu cầu rà soát và thu hồi thực phẩm ăn dặm HiPP sau khi có thông tin từ cơ quan chức năng của nước Áo nghi sản phẩm này có chứa thuốc chuột.

Tối 19-4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi các sở y tế, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và các chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm địa phương về việc cảnh báo thực phẩm ăn dặm HiPP.

Cụ thể, Cục cho biết Cơ quan An toàn thực phẩm và Sức khỏe Áo vừa thông báo về việc Công ty HiPP, nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức - Thụy Sĩ, cùng chuỗi siêu thị SPAR đã thu hồi toàn bộ sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây (HiPP Vegetable Carrot with Potato), loại hũ 190 gram tại 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo, do nghi ngờ sản phẩm này có chứa thuốc chuột.

Thực phẩm ăn dặm HiPP, loại hũ 190 gram, bị thu hồi tại 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo. (Ảnh minh hoạ)

Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm hũ ăn dặm HiPP.

Các đơn vị làm việc với công ty công bố sản phẩm hũ ăn dặm HiPP (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn), đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các đơn vị tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm hũ ăn dặm HiPP nêu trên; báo cáo kết quả về Cục trước ngày 27-4.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm cũng đã có công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo cho các sàn thương mại điện tử, website bán hàng phối hợp với chủ gian hàng, nhà phân phối, yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định (nếu có).