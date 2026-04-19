Đề xuất bữa ăn học đường phải cân đối theo tháp dinh dưỡng, luân phiên các món 19/04/2026 12:23

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất trường học phải bảo đảm bữa ăn học đường cân đối theo tháp dinh dưỡng, thực đơn đa dạng, luân phiên và phù hợp lứa tuổi học sinh.

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh.

Trong đó có quy định về các nội dung liên quan đến phòng bệnh trong cơ sở giáo dục với hàng loạt biện pháp bắt buộc nhằm bảo vệ sức khỏe người học.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định rà soát tiền sử tiêm chủng. Cụ thể, ngay từ đầu năm học, toàn bộ học sinh nhập học cấp mầm non, cấp tiểu học sẽ được rà soát tiền sử tiêm chủng đối với danh mục bệnh phải sử dụng vaccine bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức rà soát và thông báo cho cơ quan chuyên môn y tế cấp xã để tổ chức tiêm chủng bù liều vaccine cho học sinh nếu phát hiện thiếu mũi.

Các trường học cũng phải phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học, khám sàng lọc bệnh, tật cho toàn bộ người học.

Dự thảo còn quy định về vấn đề an toàn thực phẩm và dinh dưỡng học đường. Đối với các trường có tổ chức bữa ăn học đường, Bộ Y tế đề xuất các trường này bắt buộc phải bảo đảm bữa ăn cân đối theo tháp dinh dưỡng và xây dựng thực đơn đa dạng, luân phiên, phù hợp lứa tuổi.

Giờ ăn xế của các bé Trường Mầm non Sóc Nâu, phường An Hội Tây, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, nhà trường không chỉ cung cấp bữa ăn, mà còn phải giáo dục dinh dưỡng, thói quen ăn uống lành mạnh; đồng thời theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người học theo từng kỳ học. Đặc biệt, nhà trường phải thường xuyên trao đổi với gia đình về tình trạng dinh dưỡng, thực đơn và chế độ ăn uống của học sinh.

Về chuyên môn, Bộ GD&ĐT sẽ hướng dẫn dinh dưỡng đối với bữa ăn cho trẻ mầm non, còn Bộ Y tế hướng dẫn dinh dưỡng cho học sinh phổ thông.

Dự thảo quy định các trường học phải tổ chức tư vấn, truyền thông về sức khỏe tâm thần, sức khỏe sinh sản, giới tính, bình đẳng giới phù hợp với lứa tuổi.

Trong đó, nhà trường phải xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, giáo dục phòng chống bạo lực học đường và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần. Đặc biệt, học sinh sẽ được trang bị kỹ năng tự bảo vệ, ứng phó rủi ro và "kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch về phòng bệnh".

Trường học cũng cần tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp thể trạng học sinh thông qua chương trình môn học, thể dục buổi sáng, giữa giờ và ngoại khóa. Cơ sở vật chất, khu vệ sinh, nơi rửa tay bắt buộc phải có nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, dự thảo quy định các cơ sở giáo dục phải bảo đảm điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất. Trừ các trường đã thành lập cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở giáo dục khác phải bố trí phòng y tế riêng biệt, đủ thiết bị, thuốc thiết yếu.

Nếu được thông qua, dự thảo Nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.