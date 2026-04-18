Gần 30.000 người được khám sức khỏe miễn phí ở TP.HCM, 64% có vấn đề sức khỏe 18/04/2026 10:15

(PLO)- Gần 30.000 người dân TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí ngày 17-4, ghi nhận hơn 19.000 trường hợp có vấn đề sức khỏe, chiếm hơn 64%.

Ngày 18-4, Sở Y tế TP.HCM thông tin về kết quả khám khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân tại 168 phường, xã trên toàn địa bàn trong ngày đầu tiên ra quân 17-4.

Theo đó, có tổng cộng gần 29.700 lượt người dân tham gia khám trong ngày, với sự tham gia của 103 bệnh viện và trung tâm y tế. Nhiều người lần đầu tiên được phát hiện bệnh lý hoặc yếu tố nguy cơ, từ đó được tư vấn điều trị sớm, chuyển khám chuyên khoa hoặc tiếp tục theo dõi tại tuyến cơ sở.

Kết quả ghi nhận hơn 19.000 trường hợp có vấn đề sức khỏe, chiếm hơn 64% số người được khám. Trong đó, hơn 10.600 người cần tiếp tục theo dõi tại trạm y tế; gần 8.500 người được chỉ định khám chuyên khoa, chuyển tuyến hoặc điều trị tiếp.

Gần 30.000 người dân TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí ngày 17-4. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đáng chú ý, nhóm bệnh lý mạn tính không lây như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch chiếm tỉ lệ cao nhất với gần 16.200 lượt khám. Qua sàng lọc, hơn 7.100 người cần được quản lý theo dõi lâu dài và gần 5.000 người cần tiếp tục điều trị.

Ngoài ra, các điểm khám còn triển khai nhiều chuyên khoa khác như ung thư, phụ sản, tim mạch, mắt, răng hàm mặt, hô hấp, tai mũi họng, da liễu, viêm gan B, viêm gan C. Qua đó phát hiện thêm nhiều trường hợp bất thường cần can thiệp sớm.

Tại nhiều địa phương, đông đảo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, đã đến trạm y tế từ sớm để được khám. Nhiều người bày tỏ phấn khởi khi được bác sĩ từ các bệnh viện lớn trực tiếp khám ngay gần nơi cư trú, không phải di chuyển xa và không mất chi phí.

Phường Tân Hưng phối hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám, tư vấn sức khỏe cho hơn 400 trẻ tại Trường Mầm non Tân Hưng. Ảnh: Phường Tân Hưng

Kết quả trên cho thấy mô hình khám sức khỏe, khám tầm soát tại cộng đồng mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp người dân phát hiện bệnh sớm, giảm nguy cơ bệnh nặng, đồng thời hỗ trợ phân luồng điều trị và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Đây cũng là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống y tế chủ động, tăng cường y tế cơ sở và tiến tới mục tiêu quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời trên toàn địa bàn TP.HCM.