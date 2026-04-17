Phối hợp liên viện phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư cổ tử cung tái phát xâm lấn mạch máu lớn 17/04/2026 17:14

Ngày 17-4, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết vừa qua đơn vị đã phối hợp cùng khoa Mạch máu – Lồng ngực của Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp cho người bệnh ung thư cổ tử cung tái phát.

Bệnh nhân bị tái phát ung thư cổ tử cung với khối hạch di căn vùng chủ bụng xâm lấn tĩnh mạch chủ bụng và tĩnh mạch thận trái.

Ca phẫu thuật có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ê-kíp là khoa Ngoại Phụ khoa Bệnh viện Ung bướu và khoa Mạch máu – Lồng ngực Bệnh viện Nhân dân Gia Định, với sự tham gia trực tiếp của TS.BS Tiêu Chí Đức (Bệnh viện Nhân dân Gia Định) cùng BS CKII Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa Bệnh viện Ung Bướu và các bác sĩ giàu kinh nghiệm.

BS CKII Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sau hơn 8 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã lấy trọn khối hạch di căn kích thước lớn, đồng thời tái tạo và thay thế đoạn tĩnh mạch bị xâm lấn, góp phần khôi phục lưu thông máu và đảm bảo chức năng sinh lý cho người bệnh.

Sau một tuần hậu phẫu, người bệnh hiện đã ổn định, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường, dự kiến sẽ được xuất viện trong những ngày tới để tiếp tục điều trị bổ sung theo phác đồ.

TS.BS Tiêu Chí Đức cho biết ê-kíp rất mong muốn qua ca bệnh này, những người bệnh có hoàn cảnh tương tự sẽ có thêm thông tin, cơ hội tiếp cận điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện chuyên môn.

BS CKII Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, nhấn mạnh khoa Ngoại Phụ khoa luôn nỗ lực tối đa để mang lại cơ hội điều trị và kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Trường hợp ca bệnh này cho thấy hiệu quả của mô hình điều trị đa mô thức trong ung thư, đặc biệt là sự phối hợp liên viện giữa các chuyên khoa sâu trong xử trí những ca bệnh phức tạp.

Qua đó tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của các cơ sở y tế tuyến cuối trong việc nâng cao chất lượng điều trị và mở rộng cơ hội sống cho người bệnh ung thư.