Giám sát phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại các trường mầm non 16/04/2026 16:51

(PLO)- Đoàn Viện Pasteur TP.HCM và Bệnh viện Nhi Đồng 1 giám sát công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng và sốt xuất huyết tại các trường mầm non tỉnh Tây Ninh.

Ngày 16-4, Viện Pasteur TP.HCM cho biết vừa qua Đoàn công tác của Viện và Bệnh viện Nhi Đồng 1 do PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng, làm trưởng đoàn, đã có chuyến làm việc và giám sát công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, trọng tâm là tay chân miệng và sốt xuất huyết tại tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, Đoàn đã khảo sát công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng tại Trường Mầm non Sơn Ca và giám sát ổ dịch sốt xuất huyết tại ấp Gò Cao, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Đoàn công tác khảo sát hoạt động phòng, chống bệnh tay chân miệng tại trường mầm non. Ảnh: Viện Pasteur TP.HCM

Đoàn cũng làm việc thực địa tại Trường Mầm non Họa Mi và khảo sát ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, nhằm đánh giá tình hình dịch tễ và hiệu quả các biện pháp kiểm soát dịch tại cộng đồng và giám sát hỗ trợ công tác chẩn đoán, điều trị tay chân miệng, sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Qua làm việc và khảo sát thực địa, đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành y tế và chính quyền địa phương trong triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt trong bối cảnh địa phương còn gặp nhiều khó khăn sau quá trình sắp xếp, sáp nhập hành chính.

Các hoạt động giám sát ca bệnh, truyền thông phòng bệnh, vệ sinh môi trường và kiểm soát véc tơ đã được duy trì, góp phần hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn.

Đoàn công tác khảo sát ổ dịch sốt xuất huyết tại Tây Ninh. Ảnh: Viện Pasteur TP.HCM

PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, đề nghị địa phương tiếp tục củng cố hệ thống giám sát dịch tễ, tăng cường các biện pháp vệ sinh môi trường, kiểm soát nguồn lây và đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh trong cộng đồng, đặc biệt tại trường học và khu dân cư có nguy cơ cao (điểm tập trung đông người, khu nhà trọ, điểm xây dựng…).

Đồng thời, địa phương cần chủ động khắc phục các khó khăn, báo cáo lãnh đạo UBND địa phương về nhu cầu nguồn lực, nhân sự… nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn chặn bệnh bùng phát trong thời gian tới, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.