Gộp các đầu số 113, 114, 115 thành một đầu số duy nhất 17/04/2026 19:28

(PLO)- Dự kiến từ quý III-2027, các đầu số 113, 114, 115 sẽ được tích hợp thành một đầu số chung, hướng tới xây dựng Trung tâm 113 quốc gia.

Thông tin trên được Thượng tá Phạm Hữu Phúc, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, nêu tại hội thảo về đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030, do Bộ Y tế tổ chức ngày 17-4.

Thực hiện theo 2 giai đoạn

Theo Thượng tá Phạm Hữu Phúc, Bộ Công an được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đề án "Tích hợp các đầu số 113, 114, 115 và tổ chức hệ thống thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp thành Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp quốc gia".

Dự kiến trong tháng 4-2026, Bộ Công an sẽ báo cáo và kiến nghị Thủ tướng xem xét phê duyệt đề án.

Cụ thể, lộ trình tích hợp đầu số khẩn cấp được đề xuất thực hiện theo 2 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1, các đầu số 113, 114, 115 sẽ được tích hợp thành 1 đầu số 113 sử dụng trên toàn quốc, đặt tại trung tâm thông tin chỉ huy công an của 34 tỉnh, thành.

Lúc này, trung tâm thông tin chỉ huy Bộ Công an giữ vai trò là cổng tự động tiếp nhận cuộc gọi, định tuyến và chuyển hướng cuộc gọi đến công an địa phương trong thời gian dưới 5 giây để phân loại, điều động lực lượng xử lý.

Bước sang giai đoạn 2, sau khi triển khai mô hình đầu số 113 tại 34 địa phương từ 6 tháng đến 1 năm, cơ quan chức năng sẽ đánh giá để tính toán xây dựng Trung tâm 113 quốc gia. Trong giai đoạn này, có thể nghiên cứu tích hợp cả các đầu số như 111 (bảo vệ trẻ em) và 117 (xử lý bạo lực gia đình) theo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về hạ tầng tiếp nhận, hệ thống đầu số 113 sau tích hợp sẽ hoạt động theo mô hình quản trị tập trung và kiến trúc phân tán. Cổng tiếp nhận sẽ được đặt tại ít nhất 2 trung tâm dữ liệu ở miền Nam và miền Bắc, đảm bảo tự động chuyển hướng và duy trì dịch vụ thông suốt 24/7 ngay cả khi có sự cố.

Dự kiến từ quý III-2027, các đầu số 113, 114, 115 sẽ được tích hợp thành một đầu số chung. Ảnh minh hoạ: THẢO PHƯƠNG

Chính thức hoạt động từ quý III-2027

Một trong những vấn đề được quan tâm là quy trình xử lý các sự cố y tế khi chỉ còn đầu số 113. Đại diện Bộ Công an cho biết đối với các cuộc gọi liên quan đến cấp cứu y tế ngoại viện, tổng đài viên sẽ kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tiếp nhận, định tuyến và chuyển hướng từ trung tâm của công an tỉnh, thành phố trực tiếp đến các cơ sở đủ điều kiện cấp cứu trên địa bàn.

Đồng thời, các cuộc gọi này cũng được chuyển song song đến đầu mối điều hành tập trung (đầu số 115 thuộc Sở Y tế hoặc bệnh viện đa khoa địa phương). Việc chia sẻ dữ liệu này giúp ngành y tế thống nhất theo dõi, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện cấp cứu ngoại viện.

Về mặt nhân lực tại trung tâm thông tin chỉ huy, công an địa phương sẽ ưu tiên bố trí cán bộ từ các nguồn bệnh xá, bệnh viện của ngành công an với trình độ tối thiểu từ trung cấp trở lên. Trong trường hợp thiếu hụt nhân lực ở giai đoạn đầu, công an sẽ đề nghị ngành y tế địa phương hỗ trợ cán bộ trực tiếp nhận thông tin.

Bộ Công an đặt mục tiêu từ tháng 5-2026 đến tháng 6-2027 sẽ hoàn thành việc đầu tư, trang bị hạ tầng kỹ thuật và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Từ tháng 4 đến tháng 6-2027, hệ thống ứng dụng công nghệ, phần mềm sẽ được vận hành thử nghiệm. Dự kiến từ quý III-2027, hệ thống 113 tích hợp sẽ chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

Để đảm bảo hiệu quả triển khai, Bộ Công an đề nghị Bộ Y tế chủ trì rà soát các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến các đầu số 113, 114, 115 thuộc phạm vi quản lý để tiến tới bãi bỏ, thống nhất sử dụng chung một đầu số 113.

Đồng thời, Bộ Công an cũng đề nghị Bộ Y tế hoàn thiện đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 đồng bộ và song song với đề án của Bộ Công an. Ngành y tế sẽ giữ vai trò chủ trì nhận thông tin, điều phối, xử lý cấp cứu ngoại viện khi được tổng đài 113 chuyển tuyến thông tin, cũng như đảm bảo hạ tầng, thiết bị kết nối với hệ thống truyền dẫn của ngành công an.