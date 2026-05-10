Mùa hè ăn xoài thế nào để không bị nóng? 10/05/2026 10:05

(PLO)- Xoài vẫn là loại trái cây giàu giá trị dinh dưỡng và đáng thưởng thức trong mùa hè. Tuy nhiên, việc lạm dụng có thể khiến cơ thể gặp phải những phản ứng khó chịu thường được gọi là "nóng trong".

Theo Times Now, mỗi mùa hè, xoài luôn nằm trong danh sách trái cây được yêu thích nhất nhờ hương thơm hấp dẫn, vị ngọt đậm đà và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, bên cạnh sự hấp dẫn đó, không ít người vẫn e ngại rằng ăn nhiều xoài có thể gây “nóng trong”, nổi mụn hoặc ảnh hưởng tiêu hóa. Vậy thực hư ra sao và ăn xoài thế nào để tốt cho sức khỏe?

Không chỉ ngon, xoài còn giàu dinh dưỡng

Xoài là nguồn cung cấp dồi dào vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Hàm lượng vitamin C giúp tăng cường đề kháng, vitamin A hỗ trợ thị lực và làn da, trong khi chất xơ và các chất chống oxy hóa góp phần cải thiện tiêu hóa, giảm viêm.

Chính vì vậy, nếu ăn đúng cách, xoài hoàn toàn có thể trở thành một phần của chế độ ăn uống lành mạnh trong mùa hè.

Ảnh: Pexels

Vì sao ăn xoài dễ bị "nóng trong"?

Theo quan niệm dân gian, xoài thuộc nhóm thực phẩm "sinh nhiệt". Dù chưa có định nghĩa y học chính xác cho khái niệm này, thực tế cho thấy việc ăn quá nhiều xoài trong thời gian ngắn có thể gây ra một số phản ứng như:

Nổi mụn, nhiệt miệng

Cảm giác nóng bức, khó chịu

Ợ chua, đầy bụng

Đặc biệt, tình trạng này dễ xảy ra khi ăn xoài lúc đói hoặc ăn liên tục với số lượng lớn trong nhiều ngày.

Ảnh hưởng đến đường huyết và cân nặng

Xoài chứa lượng đường tự nhiên tương đối cao. Việc tiêu thụ quá nhiều cùng lúc có thể khiến đường huyết tăng nhanh, nhất là với người có bệnh lý chuyển hóa như tiểu đường.

Bên cạnh đó, dù là trái cây, xoài vẫn cung cấp năng lượng đáng kể. Ăn vượt nhu cầu trong thời gian dài có thể dẫn đến dư thừa calo và tăng cân.

Cẩn trọng với hệ tiêu hóa

Không ít trường hợp gặp tình trạng đầy hơi, đau bụng hoặc tiêu chảy khi ăn quá nhiều xoài. Nguyên nhân đến từ hàm lượng đường và chất xơ cao, khiến hệ tiêu hóa bị "quá tải".

Ngoài ra, một số người có thể bị kích ứng nhẹ với nhựa xoài, đặc biệt khi tiếp xúc với phần vỏ.

Ăn bao nhiêu là đủ?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 150-200g xoài mỗi ngày (tương đương một khẩu phần vừa phải).

Để giảm tác động của đường, nên kết hợp xoài với các thực phẩm giàu protein hoặc chất béo tốt như sữa chua, hạt dinh dưỡng.

Mẹo ăn xoài "mát" hơn trong mùa hè

Ngâm xoài trong nước từ 20 đến 30 phút trước khi ăn, một phương pháp phổ biến được cho là giúp giảm tác dụng của nhiệt.

Hãy uống đủ nước, đặc biệt là vào mùa hè.

Không ăn kèm với thực phẩm quá ngọt hoặc nhiều dầu mỡ

Kiểm soát khẩu phần, tránh ăn liên tục nhiều ngày